Письмо Путину. В Москве оценили стремление Грузии наладить отношение с РФ

10.08.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Совсем недавно лидер одной из оппозиционных партий «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили обратилась к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом, в котором изложила свое видение российско-грузинских отношений, дала оценку поведению грузинской политической элиты и выразила надежду на нормализацию отношений между двумя странами.

Разумеется, из письма Ирмы Инашвили президент Путин вряд ли подчеркнул для себя какую-нибудь новую информацию. Он прекрасно осведомлен о настроениях грузинской политической элиты, о ее безоговорочно прозападной ориентации, о ее провокационной деятельности по отношению к России.

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Тем не менее обращение действующего политика, хотя и не находящегося у кормила власти, в атмосфере оголтелой русофобии не могло не привлечь внимание российской стороны. Но об этом, как говорится, чуть позднее.

Руководители «Альянса», как и некоторые грузинские политики до них, ездили в Москву, пытаясь наладить отношения с российскими коллегами, пытались восстановить отношения и с абхазами, и осетинами. Все эти попытки оказались неудачными.

Дело в том, что вопрос налаживания отношений с Россией рассматривался ими не как стратегическое направление, а как чисто тактическое, с прицелом на определенные локальные достижения.

И «Альянс патриотов Грузии», как и другие политики, пытавшиеся разыграть «российскую карту», не понимали, что остаются в плену старой идеологии. Они оказались не в состоянии воспринимать реально изменившуюся картину мира. Рассчитывать на то, что Российская Федерация в надежде на гипотетическое улучшение отношения с Грузией отзовет признание Абхазии и Южной Осетии, в то время, как Грузия своим бывшим автономиям ничего, учитывающее их интересы, не предложила, по крайней мере наивно. Ясно, что с грузинскими политиками, заявляющими о восстановлении территориальной целостности Грузии на тех условиях, которые сейчас декларируются, никто не станет серьезно разговаривать ни в Москве, ни в Сухуми, ни в Цхинвале.

На днях стало известно, что Ирма Инашвили вновь собирается в Москву, чтобы встретиться с российскими политиками. Правда, пока неизвестно, с кем именно у нее состоятся встречи. Успех этого визита будет зависеть от того, что конкретно делегация «Альянса патриотов Грузии» может предложить? «Националы» уже требовали бросить их в тюрьму только за то, что проведенный «Альянсом» социальный опрос показал позитивное отношение огромного количества граждан Грузии в адрес России.

Почти 70% опрошенных поддержали идею военного нейтралитета Грузии, который в современных условиях является для маленькой страны оптимальным. Почти 76% высказались за диалог с Россией.

Русофобы пытались оспорить эти сведения, но проведенные ими опросы рисуют просто удивительную картину. По данным Международного республиканского института США (IRI) 60% опрошенных назвали США самым важным партнером Грузии. Евросоюз получил – 56%, Украина – 32%. Самое смешное заключается в том, что на вопрос «Думаете ли вы, что страна движется в правильном направлении?» утвердительно ответили 26% опрошенных. Грузия движется с США, Евросоюзом и Украиной, и никто не заметил, что 74% населения это направление считают неправильным.

Согласно данным (IRI), 79% считают Российскую Федерацию главным политическим, а 71% – главным экономическим «врагом». И при этом вдруг оказывается, что 56% опрошенных являются категорическими сторонниками восстановления отношений с Россией.

Цифры говорят сами за себя. Грузинский народ в своей основной массе по отношению к русскому народу, к России, как минимум, не настроен враждебно. Более того, симпатии к России должны были значительно возрасти в связи с событиями 5-6 июля, когда оппозиция в очередной раз пошла на штурм власти под радужным знаменем ЛГБТ, сжигая при этом флаги ЕС. В своей подавляющей массе грузинский народ религиозен. Те моральные принципы, которые он выработал в течение столетий, помогли ему в борьбе за выживание в тяжелейших условиях. И отказываться от них по первому требованию слишком уж продвинутой европейской цивилизации он просто не готов.

Не могло в грузинском народе не вызвать возмущения и то, с какой наглостью и беспардонностью Запад сегодня давит прямым шантажом на грузинскую политическую элиту, фактически требуя кардинальных изменений грузинского общества.

Тактически «Альянс патриотов Грузии» время для своей поездки в РФ выбрал правильно. Вопрос упирается в его реальные возможности и в то, насколько в них поверит Москва. Не может не настораживать и то, с какой легкостью считающийся самой пророссийской политической партией, «Альянс» примкнул к единому блоку оппозиции, созданной «ЕНД». Вряд ли кратковременные тактические выгоды оправдывают такие резкие отклонения от стратегической линии.

«Грузинская мечта», точно как и ее антипод – «ЕНД», изложила четкий взгляд на взаимоотношение с Россией.

«У нас есть очень четко определенная политика по этому вопросу. Есть «красные линии», которые связаны с деоккупацией, которая связана с нашей западной интеграцией… Учитывая, что есть «красные линии», ни о каких дипломатических отношениях речи быть не может, а вот по торгово-экономическим и гуманитарным вопросам всегда были какие-то дискуссии, и эту дискуссию можно продолжить. Это экономический вопрос, сотни тысяч человек, наши граждане живут в Российской Федерации, и, естественно, для них это интересный вопрос», – заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Опять шаблонные фразы о пресловутой деоккупации и западной ориентации, которая запарила всех.

Позиция России остается прежней. Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов подтвердил это:

«Мы готовы к восстановлению отношений между нашими государствами в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона. Надеемся, что здравый смысл возобладает в Тбилиси, и наши грузинские партнёры начнут строить отношения с соседями с учетом баланса интересов».

В какой степени можно надеяться на то, что в Тбилиси возобладает здравый смысл – покажет время. Пока же грузинский народ, говоря словами великого классика, безмолвствует, но, к счастью, активно фиксирует свою позицию посредством соцопросов. Марионетки Запада усиленно разгоняют страну в сторону пропасти. Поэтому даже в этом политикуме должны найтись силы, способные думать не о себе, а стране и народе.