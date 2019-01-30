«Пи**уй и не вые***йся!» – как собирали массовку на съезд Порошенко

30.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко не имеет никакой поддержки – все его «фанаты», присутствовавшие вчера на форуме, посвященном его выдвижению, проплачены или запуганы.

Об этом в своем блоге пишет киевский тележурналист Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, вся украинская верхушка, присутствовавшая вчера на форуме, ходит под уголовными делами, потому и вынуждена была сидеть «с кислыми лицами», рукоплеща Порошенко.

«Все те лица, которые радостно, вернее, ни…я не радостно, а с кислыми лицами сидели на фоне гаранта, который упивался своей красотой, потоком мыслей и своими достижениями, с этими кислыми лицами сидели потому, что это тупо нанятая, проплаченная или принужденная к посещению этого форума массовка. Ну, либо люди, которых обманули и сказали – п…дуй и не вы…ся.

Примерно так это происходило.

Это говорит о том, что никакой поддержки у него, на самом деле, нет. Это все мишура, картина, которую нам рисуют, чтобы мы обсуждали какой он, как много собрал разных людей, интеллигенции, каких-то артистов, депутатов, вот, с «Народного фронта» пришли, вот эти пришли, вот, Гройсман пришел.

Б…дь, деваться им просто некуда, вы поймите. Они не приходят потому, что его поддерживают. Они все будут сидеть в тюрьме. Кто-то в дурдоме, Парубий, например, у него справка, а все остальные в тюрьме. Потому что они все п…дили наши с вами деньги, пока работали во власти. Поэтому они вынуждены приходить. Вынуждены, как Гройсман, потому что у Порошенко на него папочка», – заявил Дубинский.

Журналист уверен, что прошедшее мероприятие предзнаменовало конец режима Порошенко: «Они хотят бабок и от этого разлагающего кусочка оторвать себе чего-то, что бы им пригодилось в будущем. Либо же им просто некуда деваться. Когда вы на это смотрите, не воспринимайте данные форумы как сигнал к тому, что у него есть народная поддержка – у него есть оплаченная массовка, которую привезли на автобусах. Все. Убрать массовку – король голый, с огромной, голой, жирной сракой. И это финал его президентства».

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о планах избраться на второй срок.