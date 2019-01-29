Порошенко попросил мандат на второй срок
Президент Украины Петр Порошенко объявил о решении выставить свою кандидатуру на грядущих выборах.
Об этом он заявил на специально созванном под это событие форуме «Украина от Крут до Брюсселя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
По словам президента, основными его лозунгами будет стремление в НАТО и Евросоюз.
«Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями побудило меня принять решение быть кандидатом еще раз на должность президента Украины. Я прошу у избирателей мандата на то, чтобы гарантировать неизбежность европейской, евроатлантической интеграции.
Гарантировать неизбежность нашей независимости, чтобы восстановить территориальную целостность Украине. Привести в Украину выгодный мир, чтобы завершить построение успешного, сильного государства, способного обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца», – заявил Порошенко.
Отметим, что практически все соцопросы показывают, что Порошенко не проходит во второй тур. Также указывается, что глава украинского государства опустился в президентских рейтингах на пятое место.
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.