Порошенко попросил мандат на второй срок

29.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Петр Порошенко объявил о решении выставить свою кандидатуру на грядущих выборах.

Об этом он заявил на специально созванном под это событие форуме «Украина от Крут до Брюсселя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам президента, основными его лозунгами будет стремление в НАТО и Евросоюз.

«Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями побудило меня принять решение быть кандидатом еще раз на должность президента Украины. Я прошу у избирателей мандата на то, чтобы гарантировать неизбежность европейской, евроатлантической интеграции.

Гарантировать неизбежность нашей независимости, чтобы восстановить территориальную целостность Украине. Привести в Украину выгодный мир, чтобы завершить построение успешного, сильного государства, способного обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца», – заявил Порошенко.

Отметим, что практически все соцопросы показывают, что Порошенко не проходит во второй тур. Также указывается, что глава украинского государства опустился в президентских рейтингах на пятое место.