«План «12 шагов» содран у лукавых российских чиновников» – политолог

21.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Европейские заказчики плана «12 шагов» решили потренироваться на Украине, как уберечь ЕС от распада.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил политолог Дмитрий Выдрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку не получается объяснить, что же делать при распаде Евросоюза, был заказ «потренироваться на кошках», – рассказал Дмитрий Выдрин. – Где нужно проводить социальные эксперименты? В стране, которую не так жалко…. Поэтому на примере Украины решили заказать (проект – ред.), что нужно сделать, чтобы не распалась Европа».

По мнению эксперта, мало кто обратил внимание, что только «двенадцатым шагом» проекта названо «сохранение единства Украины».

«Авторы этого документа украли технологию у лукавых российских чиновников, которые отвечали за нацпроекты и написали «12 шагов выполнения национального проекта», – считает политолог. – Там первым шагом было «обсуждение проекта», вторым – «организация серии круглых столов», третьим – «привлечение экспертов» и только двенадцатым – «выполнение нацпроекта».

А потом они отчитались, что нацпроект выполнен на 92%. Одиннадцать пунктов выполнили, а двенадцатый не успели».

Дмитрий Выдрин считает, что в случае реализации плана «12 шагов» по Донбассу будут выполнены легкие пункты, такие как «контроль за радиоактивными материалами, который выполняется методом телефонных звонков». При этом до задачи по объединению Украины они не доберутся.

Напомним, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности были предложены 12 шагов для Украины, которые якобы помогут урегулировать конфликт в Донбассе.