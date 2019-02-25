План Карасева культурно обогнать Россию с треском провалился

25.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Поехав на «Евровидение-2019» украинская певица Анна Корсун (Maruv) могла бы помочь своей стране выиграть у России культурным путем.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему наши певцы ездят на гастроли в ту же Российскую Федерацию? Потому что там рынок. У нас рынок слабенький. Не все артисты могут себе позволить выступать один раз в год в зале «Украина» на спонсорские деньги.

Во-вторых, президент, когда выдвигался в кандидаты, сказал о «холодном мире» с Россией. Что такое «холодный мир»? Это не война, да, это не братские отношения, это специфические отношения, но это мир. Значит можно ездить, нет в этом никакого преступления.

Это значит, что мы можем выиграть у России не военным путем, а через такую мягкую геополитическую силу в сфере культуры, музыки и тому подобное. Если эта певица поедет и выиграет Евровидение у Сергея Лазарева, снова, то какая будет там истерика, а мы снова получим возможность провести Евровидение и снова покажем, что в сфере талантов Украина на шаг впереди от России. По ракетам и танкам мы никогда их не превзойдем, а по песням, по современной культуре, мы можем опережать их и быть в этом смысле конкурентными.

Если она действительно является лучшей сегодня с точки зрения жюри и с точки зрения тех, кто голосовал за нее, и у нее есть шансы на победу Евровидении, то почему бы этим не воспользоваться и не показать, что вот: Джамала в 2016 году, а в 2019 году – Maruv», – сказал Карасев.

Однако планам украинского эксперта не суждено было сбыться, так как через несколько часов стало известно о том, что певица отказалась от подписания договора с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины и не будет представлять страну на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», несмотря на победу в отборе.