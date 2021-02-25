План Санду пока провалился

25.02.2021, Москва, Олег Кравцов

В Молдове обостряется политический кризис, вызванный решением президента Майи Санду повторно предложить парламенту своего кандидата на пост премьера.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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«Казалось, что до роспуска парламента остался один шаг. Но социалисты решили, что стране нужен кабинет министров переходного периода, который будет бороться с экономическим кризисом и пандемией. Партия Додона объединилась с партией «Шор» беглого бизнесмена Илана Шора и группой «Про Молдова». На троих у них оказалось большинство — 54 депутатских мандата.

Новое объединение выдвинуло в премьер-министры финансиста Марианну Дурлештяну. Санду повторно предложила парламенту кандидатуру Натальи Гаврилицы, но теперь Конституционный суд одернул президента и призвал провести консультации с парламентской оппозицией. Возникла патовая ситуация», – отмечается в материале.

Эксперты говорят, что дальнейшее развитие событий предсказать сложно.

Так, политический аналитик Анатолий Царану считает, что парламентским фракциям и президенту придется провести новый раунд консультаций и выдвинуть в премьер-министры третью кандидатуру.

«Пока досрочные выборы отодвигаются в неопределенное будущее. Сложно сказать, когда они пройдут. Очевидно, что план Санду об их скорейшем проведении не сработал», — говорит Царану.

В свою очередь глава молдавский политолог Сергей Манастырлы называет сложившуюся ситуацию трагикомической.

«Игорь Додон видит, что рейтинги социалистов падают. Согласно последним соцопросам, в новом составе парламента фракция социалистов получит в два раза меньше мандатов. Поэтому бывший президент пытается отсрочить проведение новых выборов», – считает эксперт.

По его словам, роспуск нынешнего состава парламента неизбежен.

«Другого способа преодолеть политический кризис нет. Думаю, Санду дотянет до конца марта, когда исполнится три месяца с момента отставки предыдущего правительства. Тогда глава государства сможет констатировать «дисфункцию» парламента и распустить его своим указом. В этом случае досрочные выборы состоятся в первых числах июня», – прогнозирует Манастырлы.

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