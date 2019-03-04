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04.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Украина, Экология
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План украинской блокады Крыма сорван

Благодаря снежной зиме Крым уже полностью обеспечен водой на 2019-й год. Дальше водохозяйственный комплекс республики будет аккумулировать ресурсы на следующий сезон.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил глава Госкомитета по водному хозяйству Крыма Игорь Вайль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы имеем баланс воды, достаточный для прохождения всего 19-го года. Что касается южнобережья, то даже запас есть, переходящий на 20-й год.

Полностью работники водохозяйственного комплекса обеспечили во всех водохранилищах нужный запас воды. Если мы раньше говорили, что мы периодами накапливаем воду для того, чтобы обеспечить курортный период или осенне-зимний период, на сегодня можно сказать с уверенностью, что у нас воды достаточно для всего 19-го года.

Мы еще ожидаем весенне-осенний паводок, который даст дополнительный приток воды, который мы соберем и будем аккумулировать уже на 20-й год», – заявил Вайль.

Ранее украинские экологи обнародовали прогноз, согласно которому Украина уже в ближайшее время будет страдать от дефицита воды в результате глобального потепления. К 2050 году Украина может начать импорт воды, поскольку своей будет не хватать.

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