План Зеленского «освобождения» юга с треском провалился – ВС РФ переходят в наступление
Последние успехи российской армии на Херсонско-Николаевском направлении подтверждают неготовность ВСУ к анонсированному контрнаступлению.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.
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«Уже несколько месяцев на Украине только и разговоров о масштабном стратегическом контрнаступлении на Херсон и Новую Каховку, — напомнил эксперт «Известиям». — Еще 10 июля президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ разработать план «освобождения» юга страны.
В Киеве все надеялись, что поступление западных вооружений позволит получить преимущество перед российскими войсками. Но надежда на чудо-оружие оказалась пустой. А пока под Николаевым собирали резервы и накапливали силы, те сами стали жертвами российских ударов. Обещанное наступление так и не началось», – сказал аналитик «Известиям».
По его словам, понесенные от российского высокоточного оружия и ударов авиации потери ослабили боеспособность противника и позволили добиться такого серьезного продвижения российской группировки.
«Наступлению благоприятствует и более открытая местность, чем в ДНР, а также отсутствие крупных населенных пунктов там. Говорить о скором начале штурма Николаева еще рано, но если потери украинской группировки были очень серьезны, то мы вскоре услышим и о других успехах на этом направлении», – убежден Болтенков.
Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», российские войска продвинулись вглубь Николаевской области и заняли новые населенные пункты.
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