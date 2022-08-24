План Зеленского «освобождения» юга с треском провалился – ВС РФ переходят в наступление

Последние успехи российской армии на Херсонско-Николаевском направлении подтверждают неготовность ВСУ к анонсированному контрнаступлению.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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«Уже несколько месяцев на Украине только и разговоров о масштабном стратегическом контрнаступлении на Херсон и Новую Каховку, — напомнил эксперт «Известиям». — Еще 10 июля президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ разработать план «освобождения» юга страны.

В Киеве все надеялись, что поступление западных вооружений позволит получить преимущество перед российскими войсками. Но надежда на чудо-оружие оказалась пустой. А пока под Николаевым собирали резервы и накапливали силы, те сами стали жертвами российских ударов. Обещанное наступление так и не началось», – сказал аналитик «Известиям».