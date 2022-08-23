Российские войска продвинулись вглубь Николаевской области

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Новости Украины

Российские войска проводят успешное наступление на Николаевском направлении и занимают новые населенные пункты.

Об этом на брифинге в Москве заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Конашенкова, ВС РФ также удалось продвинуться вглубь территории Николаевской области и освободить поселок.

«Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров», – заявил Конашенков.