Российские войска продвинулись вглубь Николаевской области
23.08.2022 13:10 (Мск), Москва
Российские войска проводят успешное наступление на Николаевском направлении и занимают новые населенные пункты.
Об этом на брифинге в Москве заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Конашенкова, ВС РФ также удалось продвинуться вглубь территории Николаевской области и освободить поселок.
«Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров», – заявил Конашенков.
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