Планировавшие теракты в Крыму дали признательные показания на камеру

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Новости Украины

Спецслужбы Украины используют для ведения диверсионной деятельности на территории России как простых граждан, желающих подзаработать, так и старых агентов, завербованных задолго до 2014 года.

Видео показаний агентов, о задержании которых ранее сообщал «ПолитНавигатор», ФСБ РФ обнародовала сегодня, передает корреспондент .

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22-летнего жителя Тирасполя Игоря Коваля завербовал в городском кафе в октябре полковник местного управления СБУ полковник Василий Ковалик. Примечательно, что в операции была зачем-то задействована и мать полковника, имевшая свой позывной. Возможно, дело просто в полагавшемся за это гонораре.

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«Он поручил мне задание в городах России сфотографировать на видеокамеру автомобили и железнодорожные мосты, теплоэлектростанцию. После выполнения первого задания он сказал ждать от него дальнейших указаний. При этом сказал, что заплатит нам с отцом 10 тыс долларов. Через неделю после вербовки мы поехали с отцом в Россию», – рассказал Ковалик.

Если агентов для подготовительной работы вербует СБУ (это случайные люди, которых никак не готовят), то желающие совершить теракты в России проходят обучение. 33-летнего киевлянина Александра Цилика вербовал уже подполковник начальника сектора оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины Максим Кириловец.

«Он обучал меня работе с тайниками, спецсвязью, спецдокументацией, выявлению наружного наблюдения, ориентированию на местности. 11 октября я незаконно пересек границу вместе с двумя офицерами разведки. На территории РФ выбрал место и сделал схрон, заложив туда два самодельных взрывных устройства, после чего вышел на территорию Украины. Далее заехал на территорию РФ через официальный пункт пропуска по своим документам, так как получил задание совершить теракт», – рассказал Цылик.

Очевидно, что теракт планировался на гражданском объекте, одном из тех, которые «фотографировали на видеокамеры» предприимчивые западенцы и подобные им авантюристы. Для военных объектов используют уже подготовленных агентов и кадровых сотрудников, которые внедрялись задолго до 2014 года.

Так в диверсионную группу, готовившую теракт в Крыму входили четверо бывших военных, устроившиеся в качестве прикрытия своей деятельности в качестве гражданских сотрудников на объекты Черноморского флота. Пока Крым находился в составе Украины они просто собирали информацию об органах управления, базах и аэродромах ЧФ РФ, но в 2016 году группе было поручено совершение теракта.

«Был подобран один объект для подрыва, который был запланирован на ноябрь 2016 года. Насколько я помню, это была мачта радиоантенны. По определенным каналам они были обеспечены взрывчатыми веществами, телефонами, сим-картами. Насколько я представляю, на определенное время была бы выведена из строя связь на объектах ЧФ ни три-четыре дня», – рассказал старший офицер ГУР МО Украины – капитана 1 ранга Сергей Швиденко, 1969 г.р.

Он руководил группой диверсантов с территории Украины. По его словам взрывчатку на территорию Крыма завозила другая группа. Однако террористы были задержаны.

Самого Швиденко удалось арестовать только в июле этого года. Он дал подробные признательные показания и в ноябре приговорен российским судом к тюремному сроку – 6,5 лет.