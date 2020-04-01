01.04.2020, Киев, Игорь Шаповалов
 
Медицина, Политика, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

«Платят мало, риск огромный» – украинские врачи массово бегут от коронавируса




В Запорожье в областной инфекционной больнице массово увольняется медперсонал из-за низких зарплат и чудовищных условий работы.

Об этом на своей странице в Facebook депутат местного облсовета Александр Фукс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Полная бездеятельность всей вертикали власти в вопросе борьбы с пандемией. В областной инфекционке почти весь младший медперсонал уже написал заявления на увольнение. Платят унизительно мало, а риск заразиться коронавирусом огромный. Работают на износ. Если не принять срочные меры, через две недели нас вообще некому будет лечить.

Потеряно много времени. Три месяца на планете – страшная пандемия. Правительство не сделало ничего в части обеспечения средствами защиты, тестами и препаратами. Медреформу не отложили, централизованного финансирования нет, средств защиты кот наплакал. А наши медики сыты обещаниями по горло. Они не будут ждать поправок к Госбюджету, а просто уйдут», – резюмировал Фукс.

Напомним, ранее депутат Запорожского Ярослав Гришин сообщил, что больницы региона до сих пор не получили средств для борьбы с пандемией.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть