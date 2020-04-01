«Платят мало, риск огромный» – украинские врачи массово бегут от коронавируса

01.04.2020, Киев, Игорь Шаповалов

В Запорожье в областной инфекционной больнице массово увольняется медперсонал из-за низких зарплат и чудовищных условий работы.

Об этом на своей странице в Facebook депутат местного облсовета Александр Фукс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полная бездеятельность всей вертикали власти в вопросе борьбы с пандемией. В областной инфекционке почти весь младший медперсонал уже написал заявления на увольнение. Платят унизительно мало, а риск заразиться коронавирусом огромный. Работают на износ. Если не принять срочные меры, через две недели нас вообще некому будет лечить.

Потеряно много времени. Три месяца на планете – страшная пандемия. Правительство не сделало ничего в части обеспечения средствами защиты, тестами и препаратами. Медреформу не отложили, централизованного финансирования нет, средств защиты кот наплакал. А наши медики сыты обещаниями по горло. Они не будут ждать поправок к Госбюджету, а просто уйдут», – резюмировал Фукс.

Напомним, ранее депутат Запорожского Ярослав Гришин сообщил, что больницы региона до сих пор не получили средств для борьбы с пандемией.