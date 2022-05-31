Пленки подполковника Дудина: экс- глава СБУ Харьковской области анонсировал серию разоблачений

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Новости Украины

Экс-начальник Харьковского областного управления СБУ Роман Дудин, уволенный с должности президентом Владимиром Зеленским во время визита в Харьков 29 мая, опубликовал обращение к президенту, в котором пообещал выложить компромат на «заказчиков», «поливавшим его грязью» на совещании. В числе заказчиков он назвал главу военной администрации Олега Синегубова и начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко.

Материалы, «предоставленные патриотами в виде аудио- и видеофайлов», Дудин намерен выдавать порциями.

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Для начала подполковник подтвердил историю, ранее широко растиражированную в соцсетях: о том, как боевики из 227 батальона Теробороны Харькова имитировали выход к российской границе с переносным пограничным столбом. «Герои» заслужили благодарность от Зеленского. Дудин утверждает, что за этот перформанс была заплачена непомерная цена: четверо тероборонцев погибли, трое были ранены.

«Думаю, вам будет интересно посмотреть на губернатора, признающегося в том, что он не влияет на процессы в регионе, на начальника полиции, согласного договариваться с оккупантами, его заместителя, который дает интервью в форме с краденой кепкой на голове. Кстати, украденной из крупнейшего ТРЦ города, где с 24 числа кроме полиции нет никого… На депутата, вероятно, имеющего отношение к ФСБ. Коменданта гарнизона, вроде бы заказывающего убийство своего бывшего начальника», – анонсирует содержание компромата Дудин.

Экс-начальник СБУ также перечислил собственные заслуги в деле «обороны» Харькова. Здесь и организация вооруженного сопротивления «оккупанту» в первые часы и дни начала спецоперации, и организация эвакуации мирных жителей. Не всех, конечно, а только семей военных. В ходе описания «подвигов» подполковник проговаривается, что о «нападении» было известно еще 22 февраля.

В целом, Дудин уверен, что только его грамотные действия не позволили войскам РФ захватить Харьков уже 24 февраля. Поэтому подполковник требует извинений от главнокомандующего.

«Прошу публично опровергнуть изложенную в вашем обращении информацию о бездеятельности руководства Управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет высокие результаты деятельности среди других структур», – написал Дудин в обращении к президенту.

Думается, извинений от Зеленского, как и пересмотра своего дела, Дудин не дождется. И не только в силу деспотичного характера Зеленского. Дело в том, что обвинения со стороны Синегубова и Тимошко упали на хорошо унавоженную почву, стали скорее поводом, а не причиной расправы с начальником харьковского СБУ.

Дудин является другом и ставленником опального бывшего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Зеленский 31 марта лишил его генеральского звания и даже сообщил об этом в видеообращении. Понятно, что Дудину президент не доверяет и хочет видеть на его месте своего человека.

Интрига с назначением преемника разрешится в ближайшие дни. А пока можно определенно сказать, что увольнение Дудина усилит позиции харьковских нацистов, в частности командира «Кракена» Константина Немичева, с которым у экс-начальника СБУ давний конфликт на почве конкуренции за сферы влияния и финансовые потоки.

Кстати, во время поездки в Харьков Зеленский не только уволил Дудина, но и благословил создание нового нацистского подразделения – батальона «Азов-Харьков».

Следует отметить, что Дудин, стараясь удержаться в кресле, напоследок активизировал охоту на «предателей». 29 мая была арестована «любительница русского мира», которая «фотографировала разрушенную инфраструктуру города».

Запрет на такие съемки понятен. В частности, после жестокого обстрела Павлова Поля 26 мая, коммунальщики постарались как можно быстрее залатать воронки. Но по недосмотру оставили одну по адресу Отакара Яроша, 7. Эта улика весьма красноречива, достаточно, чтобы сделать вывод: по жилым кварталам Харькова стреляли из миномета. Никак не из «Смерча», который теоретически мог достать с позиций союзных войск.