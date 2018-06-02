02.06.2018, Луганск, Анастасия Самойлова

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Пленные украинские солдаты: Наши войска не готовы к войне

Бронетехника ВСУ находится в плачевном состоянии, боевой дух в украинской группировке на Донбассе крайне низок.

Об этом во время брифинга рассказали пленные украинские военнослужащие Юрий Евтушко и Яков Веремейчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши войска не готовы к войне. В ходе марша с Артёмовска до Катериновки у нас даже две БМП вышли из строя», – сказал Евтушко.

«Что касается личного состава – процентов 90 не хотят воевать, – потому что никто не хочет этой войны. Просто все хотят добыть свой срок контракта и как можно быстрее поехать домой», – добавил Веремейчик.

Отметим, что это уже далеко не первый случай, когда военная техника подводит украинскую армию. Ранее «ПолитНавигатор» рассказывал о том, как в районе Горловки при попытке обстрела позиций ВС ДНР, у ВСУ заглохла БМП.