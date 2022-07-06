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Новости Украины

Руководство Украины и командование армии предает своих военных при первой же угрозе, бросая их на передовой без провизии, вооружения и медикаментов.

Об этом заявляют солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен российским войскам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На распространенных в соцсетях роликах украинские военные обвиняют руководство страны в войне с собственным народом, организации убийств мирных жителей и даче преступных приказов.

«Руководство и командование ведут антинародную политику. Не умеют договариваться, а умеют только воевать за чужие деньги. Они уничтожают свой собственный народ», – говорит один из ВСУшников.

Его «побратим» рассказывает об убийстве мирных жителей:

«Две женщины было, двое подростков и мужчина, на что мы сделали доклад в Генштаб на подполковника Шостака. Нам сказали открывать огонь на поражение. Моя группа из шести человек открыла огонь – и все трупы».

«У нас не было ни поставки еды, ни медикаментов, ни боеприпасов – ничего. Нас просто президент наш бросил. Командир роты моей на позициях не вылазил со своего бункера, только кричал: «Огонь, огонь». На всех, без разбора», – добавляет еще один украинский солдат.

Командиры на местах при этом, позорно отсиживались в бункерах, боясь оказаться под обстрелами:

«Мы попали непосредственно на передовую. Командир нашего подразделения, позывной «Псел». Я его даже не увидел после приезда туда – спрятался где-то в бункере, забился под какой-то куст».

«Командование наше не доводило до «зеленых коридоров», которые нам предоставляла Российская Федерация и командование РФ. Командир бригады, полковник Баранюк собрал всех и сказал: «Каждый сам за себя», сел в БТР и уехал», – отмечает пленный ВСУшник.

Не лучше ситуация и в так называемых «правоохранительных» органах.

«В Кривом Роге, городе президента, действует организованная преступная группа в лице руководства патрульной полиции. Строилась систематически коррупция с месячным оборотом в 500 тысяч гривен. Я уже молчу о систематических нарушениях прав полицейских, домогательства к женщинам-полицейским», – рассказал сдавшийся в плен украинский силовик.