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В захваченном при поддержке США албанскими сепаратистами сербском автономном крае Косово и Метохия местный режим планирует ввести обязательный призыв в свою «армию», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как сообщила депутат «парламента Республики Косово» от правящей партии Vetëvendosje («Самоопределение») Шкипе Мехмети-Селими, законопроект, предусматривающий введение обязательной воинской повинности жителей Косово, вскоре будет представлен на рассмотрение «парламента». По её словам, «министерство обороны Косово» создало рабочую группу, которая будет работать над проектом нового закона.

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«Наша стратегия безопасности чётко определяет риски, с которыми сталкивается Косово, и то, как должны будут действовать его институты. Министерство обороны уже создало рабочую группу, занимающуюся подготовкой нового законопроекта, её представители посетили Швейцарию и ищут способ сотрудничать с этим государством в плане введения обязательной военной службы в Косово. В Косово ищут лучшие возможности, мы установили контакты не только со Швейцарией, но и с другими странами», – сказала Мехмети-Селими.

На данный момент в «Республике Косово» под названием «Косовские силы безопасности» де-факто создана армия, хотя это прямо запрещено Резолюцией Совета Безопасности ООН 1244. «Косовские силы безопасности» были созданы в 2009 году на основе подразделений террористической организации «Армия освобождения Косово». В 2018 году из этого вооружённого формирования были изгнаны все сербы. Ныне «Косовские силы безопасности» насчитывают 5 тысяч военнослужащих и около 3 тысяч резервистов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», власти «Республики Косово» при поддержке НАТО продолжают формирование собственной армии, хотя это прямо запрещено СБ ООН.