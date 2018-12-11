Плевать на поляков: на Украине учредят орден Бандеры

11.12.2018, Киев, Владимир Гладков

На Украине нужно создать награду имени лидера немецких коллаборационистов из ОУН Степана Бандеры, и мнение других стран, в частности Польши, не имеет значения.

Такое мнение в эфире «Радио НВ» высказал пропагандист, директор так называемого “Института национальной памяти” Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Во-первых, меня удивило, что это (присвоение Бандере звания Героя Украины – прим. ред.) рассматривается народными депутатами, которые предлагают одобрить соответствующее постановление. Потому что присуждение Героя Украины – это компетенция исключительно президента Украины, и это постановление ничего не решает. Это может быть какой-то политической декларацией или попыткой получить какие-то политические дивиденды на имени Степана Бандеры. Мне не нравится, что сейчас, перед выборами, имя Степана Бандеры превращается в какую-то разменную монету. Во-вторых, президентом Ющенко было присвоено Степану Бандере это звание, и это было опротестовано в суде. Поэтому сейчас любое решение насчёт возвращения ему должно происходить исключительно через суд», – отметил националист.

По мнению Вятровича, вместо того, чтобы возвращать нацистскому пособнику звание Героя Украины, стоит создать в его честь новую награду.

«Я считаю, что попытка опять отвоевать через суд звание Героя Украины это, в некоторой мере, принижение памяти о Степане Бандере, потому что для меня он – национальный герой, который не требует каких-то дополнительных отличий. Более того, мне кажется, что для людей, считающих его национальным героем стоит говорить про какую-то награду «имени Степана Бандеры», – заявил он.

При этом на замечание о том, что это могло бы негативно повлиять на отношения с соседями, особенно с Польшей, директор института ответил, что на мнение других стран обращать внимание не следует.

«Я считаю, что на отношения с нашими соседями не стоит обращать внимание в вопросах, которые относятся к украинской истории. И меня смущает то, что наши соседи, западные или восточные, считают для себя очень важным указывать, кто должен быть украинскими национальными героями», – резюмировал Владимир Вятрович.

Напомним, ранее Владимир Вятрович заявлял о том, что звание Героя Украины в значительной степени скомпрометировано большим количеством случайных награждений тех людей, которые «откровенно настроены против украинского государства».