Вятрович отказался присваивать Сенцову “дискредитированное” звание “героя Украины”

07.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Пропагандистский “Институт национальной памяти” не намерен намерен инициировать процедуру присвоения звания Героя Украины украинскому терористу Олегу Сенцову, а также задержанным Россией военным морякам, поскольку это звание дискредитировано, передает корреспондент “ПолитНавигатору”.

Такое мнение высказал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

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“Нет, не будем”, – отметил Вятрович, отвечая на вопрос, будет ли Институт нацпамяти инициировать присвоение звания Героя Украины заключенному в РФ украинскому террористу Олегу Сенцову и военнопленным украинским морякам.

По его мнению, звание Героя Украины – это не та награда, которая должна стать “символом некого высшего национального уважения к тем людям, которые живут ради Украины”.

“Оно (звание Героя Украины – ред.) в значительной степени скомпрометировано большим количеством случайных награждений тех людей, которые откровенно настроены против украинского государства. Следовало бы говорить про какую-ту другую государственную награду, которая могла бы претендовать на статус высшей государственной награды. Тем более, звание Героя Украины является калькой с русского звания Героя Советского Союза”, – добавил Вятрович.

Как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, Вятрович признал, что у Надежды Савченко нельзя отобрать звание “Герой Украины”, но можно вернуть его лидеру коллаборационистов из ОУН Степану Бандере, для чего в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект под № 9368 о возвращении присвоении звания “Герой Украины” (посмертно) Степану Бандере.