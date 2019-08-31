«Плохие сигналы». Речь Зеленского возмутила карателей

31.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский якобы пытается урегулировать мирным путем конфликт в Донбассе, хотя ему следует «нещадно бить» Россию.

Об этом в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявил экс-боевик «АТО», основатель пиццерии VeteranoPizza, Леонид Остальцев, отвечая на вопрос, как он оценивает работу президента Владимира Зеленского.

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«Ощущений нет практически никаких, кроме редкого стыда, который проявляется у меня из‑за странных и непонятных телодвижений нашего президента. Далеко ходить не надо. Возьмите парад в День независимости, который был сначала отменен, а потом по инициативе ветеранов все‑таки проведен. Но проведен через одно место. Более того, ощущается слабость и не желание видеть правду, а желание урегулировать мирным путем боевые действия, которые возникли по вине РФ», – сказал экс-каратель.

По его словам, Зеленский был бы прекрасным президентом, но только в мирное время.

«А пока идет только политическая активность, и сигналы, которые дает наш президент северо-восточному соседу, очень плохие. Потому что, когда тебя бьют в лицо, а ты начинаешь говорить: «Не надо меня бить», тебя бьют еще больше. Поэтому моя позиция – нужно бить в ответ, и бить нещадно. К сожалению, Зеленский даже в своей речи во время парада 24 августа ни разу не упомянул слово Россия и агрессия», – возмутился Остальцев.

Примечательно, что сам Остальцев русский, но считает Россию врагом.

«Для меня враг Путин, для меня враг – путинская Россия. Просто чтобы вы понимали, – бОльшая половина моих родственников живет в России, я сам из Волгограда, я – русский, мой отец военнослужащий, он полковник, он принимал участие в военных действиях в Афганистане, он – советский офицер. Мы все из Волги. В 1991 году мы сюда переехали, мне было 4 года, и я воспитывался как украинец, я окончил суворовское училище, для меня слова «присяга» и «долг» – это не пустые слова. Вне зависимости от того, кто напал на мою страну, он – обезьяна и он должен быть уничтожен, потому что это неправильно и это ненормально», – рассказывал Остальцев в интервью украинским СМИ.