За встречу с Трампом от Зеленского требуют компромат на Байдена

31.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон посетил Украину, чтобы разыграть украинскую карту на предстоящих выборах главы американского государства

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели», отмечая, что цели визита Болтона шире, чем срыв покупки китайцами завода «Мотор Сич».

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Отмечается, что в Киеве очень хотят организовать визит президента Владимира Зеленсокго в США, дата которого так и не согласована, поскольку есть ряд проблем.

«Главное — американцы хотят понять, чем Украина может быть полезна Соединенным Штатам и лично Дональду Трампу на президентских выборах 2020 г., расследует ли Киев два важных для американского президента дела — о возможном вмешательстве украинских чиновников в выборы в США в 2016 г. и о роли сына экс-вице-президента Джо Байдена в газовом бизнесе в Украине», – пишет издание.

По мнению автора статьи, «Зеленского толкают к тому, чтобы он активно поддержал Трампа», хотя история с выборами 2016 года показывает, что украинской власти лучше занять нейтральную позицию, а не подыгрывать одной из сторон.

«Но в сложившейся ситуации у Киева ограниченное поле для маневра: наша страна нуждается в американской поддержке, чтобы противостоять российской агрессии. При этом в Киеве должны учитывать, что Украина сама по себе не слишком волнует Трампа. И для того, чтобы оторвать Россию от Китая, он готов не только вновь сделать из «большой семерки» «группу восьми», но и дать Москве разные «коврижки». В том числе и украинские медовики. В общем, ситуация вынуждает Киев постоянно проявлять лояльность по отношению к нынешней администрации, быть внимательным к пожеланиям эмиссаров из Белого дома», – пишет еженедельник.

При этом указывает «ЗН», у Вашингтона уже накопилось недовольство действиями команды Зеленского, проигнорировавшей рекомендации американской стороны, среди которых назначение Андрея Богдана главой офиса президента, отказ от формирования коалиции с партией «Голос» Святослава Вакарчука, переговоры с Пекином о продаже «Мотор Сичи».