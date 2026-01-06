Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Все оставляемые украинской армией города должны быть полностью разрушены, чтобы доставить максимум неудобств России. Об этом на канале «На линии огня» заявил основатель запрещённого в РФ «РДК», главарь неовласовцев и террорист Денис Капустин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чем угрожает потеря Покровска, Мирнограда и вообще этой агломерации?» – спросила ведущая.

«Как и у любой потери, у этой потери есть два измерения. Первое – чисто психологическое, что над этим населённым пунктом реет больше не флаг Украины, а флаг врага. Психологически это неприятно», – ответил Капустин.