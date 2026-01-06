«Плохо, кто Покровск не был полностью разрушен» – террорист Капустин
Все оставляемые украинской армией города должны быть полностью разрушены, чтобы доставить максимум неудобств России. Об этом на канале «На линии огня» заявил основатель запрещённого в РФ «РДК», главарь неовласовцев и террорист Денис Капустин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Чем угрожает потеря Покровска, Мирнограда и вообще этой агломерации?» – спросила ведущая.
«Как и у любой потери, у этой потери есть два измерения. Первое – чисто психологическое, что над этим населённым пунктом реет больше не флаг Украины, а флаг врага. Психологически это неприятно», – ответил Капустин.
«А с точки зрения военной, благо, Покровск – это не узловой мегаполис. Это всего лишь ещё одна точка на карте, которая будет находиться под контролем врага.
Плохо, что в отличие от других городов Донецкой области, он не был разрушен, и может стать точкой накопления для дальнейшего продвижения вражеских сил к славянско-краматорской агломерации.
И целый город на зиму становится перевалочным пунктом, отличным местом для накопления сил, плацдармом для дальнейшего продвижения», –тревожится нацист.
