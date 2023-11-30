«Позор на весь мир» – в Германии признали провал западных поставок оружия на Украину

Константин Серпилин.  
30.11.2023 20:26
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Страны западного блока поставляют на Украину едва ли половину военной помощи, которую обещают.

Об этом в эфире немецкого телеканала «ZDF» заявил журналист Флориан Нойханн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока поставляют на Украину едва ли половину военной помощи, которую обещают. Об...

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«Европейский союз явно пообещал слишком много. В марте пообещал миллион столь необходимых снарядов в течение года. Но в настоящее время их количество [поставленных снарядов] составляет триста тысяч. Я думаю, что в итоге получится полмиллиона. Так что это явно упущение.

Ещё в марте у многих было сомнение, действительно ли эта цель реалистична. Даже министр обороны Германии выразил эти сомнения. Но он согласился, и Германия тоже пообещала Украине эту помощь», – сказал Нойханн.

Немецкий журналист подчеркнул, что Европа опозорилась на весь мир, не сумев поставить даже половины из того, что было обещано.

«И надо сказать, это настоящий позор, особенно для европейской части, для ЕС в рамках НАТО. И это представляет собой серьёзную проблему, растущий разрыв между обещанной и реальной поддержкой Запада.

Украине действительно не хватает многих не только боеприпасов, но и зенитных систем, и других видов вооружения», – подытожил он.

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