Страны западного блока поставляют на Украину едва ли половину военной помощи, которую обещают.

Об этом в эфире немецкого телеканала «ZDF» заявил журналист Флориан Нойханн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейский союз явно пообещал слишком много. В марте пообещал миллион столь необходимых снарядов в течение года. Но в настоящее время их количество [поставленных снарядов] составляет триста тысяч. Я думаю, что в итоге получится полмиллиона. Так что это явно упущение.

Ещё в марте у многих было сомнение, действительно ли эта цель реалистична. Даже министр обороны Германии выразил эти сомнения. Но он согласился, и Германия тоже пообещала Украине эту помощь», – сказал Нойханн.