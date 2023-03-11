Плясавшего под «Алкоголичку» военкома срочно отправить на фронт – Мосийчук

Вадим Москаленко.  
11.03.2023 18:04
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Героев разлетевшегося по сети видеоролика, на котором сотрудники Болградского военного комиссариата Одесской области празднуют 8 Марта плясками под песню «Алкоголичка», необходимо всей компанией отправить на фронт.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил экс-боевик запрещённой в РФ группировки «Азов», бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Героев разлетевшегося по сети видеоролика, на котором сотрудники Болградского военного комиссариата Одесской области празднуют...

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«Это цинизм в высшей мере. Утром раздавать повестки, а вечером бухать под «Алкоголичку», радоваться, танцевать с такими же бугаями, как сам, которых не призывают. Мордатые военкомы, которые танцуют на корпоративах должны быть отправлены на фронт, а на их место должны прийти военнослужащие частично пригодные к службе.

Ничего страшного, если у военкома не будет пальцев или ещё чего-то. Это трагедия, но человек хочет жить, хочет работать, и мы так трудоустроим много людей, которые потеряли конечности, они хотят быть нужными стране, хотят продолжать служить, давайте им дадим возможность. Они-то точно понимают [в отличие от упомянутых военкомов], что больного на фронт отправлять нельзя, потому что он будет грузом – и сам погибнет, и для своих сослуживцев, что за «бабки» отмазывать нельзя и т.д. Вот и решение этого вопроса», – заявил Мосийчук.

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