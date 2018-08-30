По Иосифу Кобзону объявлен трехдневный траур

30.08.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

В ДНР в связи со смертью артиста Иосифа Кобзона объявлен трехдневный траур.

Соответствующий указ главы ДНР Александра Захарченко был опубликован сегодня, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

«Выражая скорбь в связи со смертью 30 августа 2018 года выдающегося артиста, Народного артиста СССР, Народного артиста Донецкой Народной Республики, Героя Донецкой Народной Республики Кобзона Иосифа Давыдовича, соболезнуя его родным и близким, постановляю объявить 31 августа, 01, 02 сентября 2018 года днями траура в Донецкой Народной Республике», – говорится в сообщении.

В период траура по всей территории ДНР будут приспущены государственные флаги.