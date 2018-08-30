30.08.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
 
Донбасс, Общество
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По Иосифу Кобзону объявлен трехдневный траур



В ДНР в связи со смертью артиста Иосифа Кобзона объявлен трехдневный траур.

Соответствующий указ главы ДНР Александра Захарченко был опубликован сегодня, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выражая скорбь в связи со смертью 30 августа 2018 года выдающегося артиста, Народного артиста СССР, Народного артиста Донецкой Народной Республики, Героя Донецкой Народной Республики Кобзона Иосифа Давыдовича, соболезнуя его родным и близким, постановляю объявить 31 августа, 01, 02 сентября 2018 года днями траура в Донецкой Народной Республике», – говорится в сообщении.

В период траура по всей территории ДНР будут приспущены государственные флаги.

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