По Иосифу Кобзону объявлен трехдневный траур
В ДНР в связи со смертью артиста Иосифа Кобзона объявлен трехдневный траур.
Соответствующий указ главы ДНР Александра Захарченко был опубликован сегодня, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Выражая скорбь в связи со смертью 30 августа 2018 года выдающегося артиста, Народного артиста СССР, Народного артиста Донецкой Народной Республики, Героя Донецкой Народной Республики Кобзона Иосифа Давыдовича, соболезнуя его родным и близким, постановляю объявить 31 августа, 01, 02 сентября 2018 года днями траура в Донецкой Народной Республике», – говорится в сообщении.
В период траура по всей территории ДНР будут приспущены государственные флаги.
Метки: Александр Захарченко, Иосиф Кобзон
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