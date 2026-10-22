По Киеву нанесены три волны воспитательных ударов баллистикой
Три волны ударов баллистикой по Киеву пропустила ночью украинская ПВО – поражены замаскированные в ТЦ склады беспилотников, места их сборки, из-за повреждений на Южном мосту прекращено движение метро, в спальных районах города – с утра вновь транспортный коллапс на выезде в сторону центра.
«Сразу после очередных переговоров Россия нанесла показательный удар. Это означает, что не произошло реальных изменений в ее отношении ко всему происходящему», – истерит с утра кокаинист Зеленский, требуя от Запада новых поставок для ВСУ.
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Украинская пропаганда умалчивает, что обстрелы Киева и страдания простых граждан продолжаются по вине Зеленского, который отказывается от сделки и вывода войск из Донбасса.
«Путин делает ставку на уничтожение украинской экономики и на развал финансовой коалиции после мартовских выборов во Франции. Поэтому он не хочет слышать сейчас о заморозке войны. Похоже, он искренне убежден, что Трамп никуда от него не денется… К сожалению, новое переговорное окно возможностей появится не ранее чем весной 2027 года», – пишет украинский политолог-русофоб Вадим Денисенко.
Порошенковский депутат Верховной рады Николай Княжицкий даёт понять, что, если бы Зеленский согласился на вывод ВСУ из Донбасса, это сразу бы привело к обвинениям в госизмене, на что, якобы, и рассчитывает Кремль:
«Его расчет в том, что общество не примет такой формы капитуляции, а страна провалится во внутренний хаос с перспективой гражданской войны. Тогда, по его мнению, Украина развалится самостоятельно, а Путину останется лишь собрать то, что от нее останется».
Бежавший в Киев белорусский политолог-змагар Игорь Тышкевич указывает, что бандеровцы сейчас добиваются лишь временной передышки – перемирия.
«Я настойчиво прошу прекратить говорить о «мире». Мир = мирный договор и отсутствие претензий государств друг к другу. Любая остановка по линии фронта не есть миром. Мир возможен, либо если Украина отказывается от оккупированных территорий (нет территориальных претензий и новые границы), либо РФ выходит к границам 1991 (старые границы, нет претензий). Всё остальное можно называть как угодно: прекращение огня, перемирие, заморозка, но никак не «мир».
Зе-офис напрасно тешит себя надеждой на улучшение ситуации после выборов в США, указывает бежавший в Германию бывший ельцинский вице-премьер Альфред Кох (в списке террористов в РФ).
«Многие в Украине рассчитывают на то, что промежуточные выборы в Конгресс 3 ноября внесут коррективы в американскую внешнюю политику, и Трамп будет вынужден сменить гнев на милость по отношению и к Украине в целом, и к Зеленскому, в частности.
Но большинство экспертов сходятся на том, что в соответствии с американской конституцией все внешнеполитические вопросы находятся в ведении президента и поэтому заставить Трампа изменить курс будет непросто. Кроме того, новый состав Конгресса приступит к работе не раньше середины января, а до этого много еще чего можно успеть сделать. И Трамп, конечно же, не будет сидеть и ждать, когда демократы начинают его шантажировать, например, отказом принимать бюджет и т.д.».
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