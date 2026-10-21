Для прекращения боевых действий против России бандеровский режим выдвигает требование сохранения большей части Украины под «зонтиком» Запада и получения «мощных» гарантий на уровне 5-й статьи НАТО о коллективной обороне.

Об этом по итогам переговоров с американским эмиссаром Стивом Уиткоффом в Осло заявил диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обсудили европейские гарантии, очень благодарны американцам, что они еще раз подтвердили, что гарантии безопасности будут мощными. Мы обсуждали разные предложения – и НАТО, и статья 5, и аналогичные статьи, которые на бумаге уже существуют в документе. Стив поделится этим с россиянами, и мы услышим обратную связь», – заявил кокаинист.

Он вновь пожаловался, что Россия отказывается останавливать удары по объектам энергетики Украины. При этом нелегитимный узурпатор требует трехстороннюю встречу с американским и российским руководством:

«Было предложение от США сделать энергетическое перемирие, но Россия продолжает свои целенаправленные атаки. Мы готовы не атаковать важные элементы энергетической инфраструктуры России, если они продолжат в том же духе. Путин сказал, что нет, но мы будем решать в соответствии с ситуацией… Наша идея – провести трехстороннюю встречу, чтобы только лидеры принимали в ней участие… Я говорюо трехсторонней встрече на уровне лидеров: Соединенные Штаты, Украина, Россия. Ничего об Украине без Украины. Не знаю, что там насчет трехсторонней встречи между Америкой, Китаем и Россией – это пусть они решают, но все, что об Украине и нашем будущем – это только когда мы за столом переговоров присутствуем, это абсолютно понятно».

Отметим, что практически сразу после брифинга с участием Зеленского американский президент Дональд Трамп в комментарии журналистам заявил, что для достижения мира Зеленскому не обязательно встречаться с Владимиром Путиным лично:

«Они не должны находиться в одной комнате. Думаю, они могут договориться и другим способом. Им сложно находиться в одной комнате. Мне всё равно, как это будет сделано».

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев считает, что Зеленский напрасно рассчитывает на очередной кульбит Трампа после промежуточных выборов в США – напротив, американский президент в оставшиеся два года текущего срока наверняка припомнит Киеву все обиды.

«Настоящий трэш наступит для Киева после 3 ноября, причем вне зависимости от их исхода… Чем больше Штепсель надеется на то, что после выборов что-то изменится в его пользу и под кайфом наговаривает в эфир обидных глупостей для хозяина Белого Дома, тем хуже будет для него после выборов».

Схожий прогноз публикует и бывший Зе-подельник, а ныне брошенный в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.