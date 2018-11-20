//exit;
20.11.2018, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Туризм
Просмотров:

По Крымскому мосту запустили туры «как Путин» – на Камазе

В Крыму у туроператоров появилось новое предложение для курортников – по просьбе отдыхающих им предоставляют «Камаз», на котором можно проехать по мосту через Керченский пролив, как это сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в мае этого года на открытии моста.

Об этом в своем блоге рассказал директор одной из крымских турфирм, известный на полуострове экскурсовод Иван Коваленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, необычный тур из Феодосии в Анапу был недавно осуществлен по заказу одного из отдыхающих.

«Турист захотел проехать «как Путин» по Крымскому мосту на Камазе. Договорились, сделали, прокатили. Все счастливы», – написал Коваленко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что благодаря вводу в эксплуатацию моста через Керченский пролив в Крыму появился новый вид туризма. Эксперты назвали его «спонтанный туризм» – курортники, приезжая на полуостров через мост, останавливаются в нескольких городах и бронируют там жилье.

Напомним, 15 мая этого года президент Российской Федерации Владимир Путин лично управлял «Камазом» во главе колонны, состоящей из строительной техники при открытии движения через Крымский мост.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть