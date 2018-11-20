По Крымскому мосту запустили туры «как Путин» – на Камазе

20.11.2018, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму у туроператоров появилось новое предложение для курортников – по просьбе отдыхающих им предоставляют «Камаз», на котором можно проехать по мосту через Керченский пролив, как это сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в мае этого года на открытии моста.

Об этом в своем блоге рассказал директор одной из крымских турфирм, известный на полуострове экскурсовод Иван Коваленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, необычный тур из Феодосии в Анапу был недавно осуществлен по заказу одного из отдыхающих.

«Турист захотел проехать «как Путин» по Крымскому мосту на Камазе. Договорились, сделали, прокатили. Все счастливы», – написал Коваленко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что благодаря вводу в эксплуатацию моста через Керченский пролив в Крыму появился новый вид туризма. Эксперты назвали его «спонтанный туризм» – курортники, приезжая на полуостров через мост, останавливаются в нескольких городах и бронируют там жилье.

Напомним, 15 мая этого года президент Российской Федерации Владимир Путин лично управлял «Камазом» во главе колонны, состоящей из строительной техники при открытии движения через Крымский мост.