15.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Крымский мост открыт: Путин проехал по нему за рулем «Камаза»

В Российской Федерации открыли для автомобильного движения мост через Керченский пролив. Участие в церемонии принял президент Владимир Путин. Он лично управлял «Камазом» во главе колонны, состоящей из строительной техники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Проезд колонны по мосту занял 16 минут 45 секунд.

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«Поздравляю вас. Первая линейка, но, наверное, самая важная. Не сомневаюсь, что у вас получится все, и осенью введут грузовую часть, и затем, через год, железнодорожную. Все качественно, в срок, даже на полгода раньше срока. Здорово, молодцы. Спасибо вам большое», – сказал Путин, обращаясь к строителям моста.

Новый транспортный переход, названный путем голосования россиян Крымским мостом, является самым длинным в Европе. Его построили с опережением срока всего за четыре года.

Общая длина моста – 19 километров, 11,5 из которых проходят по суше и 7,5 – над морем. Проезд по мосту будет бесплатным – для автомобильного движения открыли четыре полосы по две в каждую сторону. До осени этого года по ним сможет ездить лишь легковой транспорт, а две полосы железнодорожного движения будет открыто в декабре следующего года. Сегодня состоялось торжественное открытие моста, а уже завтра в 6 утра по нему смогут проехать первые автомобилисты.

Сегодня президент Российской Федерации также посетил центр управления производством на мосту, из которого будет происходить наблюдение за состоянием транспортного перехода благодаря установленным датчикам и камерам видеонаблюдения.