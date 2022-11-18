По логике Гааги Украину надо осудить за удар по Польше

18.11.2022  20:21 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 196
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

По логике постановления суда в Гааге о крушении рейса MH17 летом 2014 года, над Украиной необходимо проводить тот же процесс за инцидент с ракетным ударом по территории Польши, иначе Киев фактически получает индульгенцию на повторение таких атак.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По логике постановления суда в Гааге о крушении рейса MH17 летом 2014 года, над...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Что понравилось в вердикте, который зачитывали два часа, когда сказал суд, что это сбито по ошибке, и в итоге судья заявил: «ошибка не умаляет умысла и преднамеренности». Вроде по ошибке, но не умаляет умысла. Я к чему: соответственно, то, что сейчас Украина сделала с Польшей – нам говорят, по ошибке, так, значит, её надо осудить? Это же не умаляет умысла и преднамеренности», – иронично отметил Корнилов.

«Ракета украинская, а умысел российский», – пошутил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Поляки чуть ли не войну объявляли, а на утро читаю польскую прессу: «ракета Украины, но вина России», – подтвердил Корнилов.

«Теперь украинцы могут нахрен снести Варшаву. У них же индульгенция – всё, что мы сделаем с поляками, вина России», – предположил телеведущий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть