По логике Гааги Украину надо осудить за удар по Польше

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Новости Украины

По логике постановления суда в Гааге о крушении рейса MH17 летом 2014 года, над Украиной необходимо проводить тот же процесс за инцидент с ракетным ударом по территории Польши, иначе Киев фактически получает индульгенцию на повторение таких атак.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что понравилось в вердикте, который зачитывали два часа, когда сказал суд, что это сбито по ошибке, и в итоге судья заявил: «ошибка не умаляет умысла и преднамеренности». Вроде по ошибке, но не умаляет умысла. Я к чему: соответственно, то, что сейчас Украина сделала с Польшей – нам говорят, по ошибке, так, значит, её надо осудить? Это же не умаляет умысла и преднамеренности», – иронично отметил Корнилов.

«Ракета украинская, а умысел российский», – пошутил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Поляки чуть ли не войну объявляли, а на утро читаю польскую прессу: «ракета Украины, но вина России», – подтвердил Корнилов.

«Теперь украинцы могут нахрен снести Варшаву. У них же индульгенция – всё, что мы сделаем с поляками, вина России», – предположил телеведущий.