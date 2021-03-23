По отмашке из Вашингтона Молдову толкают на конфронтацию с Россией и Приднестровьем

23.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Решение Конституционного суда Молдовы, позволившего президенту Майе Санду выдвинуть Игоря Гросу кандидатом на пост премьера вопреки воле парламентского большинства, чревато обострением ситуации в регионе.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге приходит приднестровский политолог Андрей Сафонов.

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«Игоря Гросу считают многие эксперты и обычные люди радикальным националистом унионистского толка. Для главы правительства страны, находящейся в перекрестье геополитических интересов разных стран, такая репутация не добавляет массы сторонников, так как люди боятся нового обострения между Молдовой и Приднестровьем, а также «майданных» тенденций внутри самой Молдовы.

Короче говоря, как и во всём мире, в Молдове Штаты берут курс на обострение отношений с Москвой. В каких формах – это вопрос, да. Американцам и их румынским сателлитам в Молдове нужна ВСЯ власть. Это – президент, парламент и правительство. Поэтому они рассчитывают на досрочные выборы и получение угодного им парламента. А в таком случае и правительство нужное у них будет», – считает эксперт.

По его словам, без отмашки из Вашингтона и Бухареста президент Санду не пошла бы на такой явный демарш с игнорированием парламентариев.

«Из этого делаем вывод, что Америке и Румынии нужен в Кишинёве режим, готовый в «нужный» момент к конфронтации с Россией и Приднестровьем. Для ПМР в такой ситуации нужно не нервничать раньше времени и крепить отношения с Россией. Это – наш союзник.

А заодно любую возможную попытку давления на Приднестровья доводить до сведения переговорного формата «5+2» по урегулированию конфликта. А также максимально освещать происходящее в СМИ и Интернете», – резюмирует Сафонов.