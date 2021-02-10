По принципу русофобии. Украина поделила европейцев на «правильных» и «неправильных»

10.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Даже Европа не в состоянии повлиять на украинскую русофобию, потому что Киев слушает только посольство США, а в Европе считает «партнёрами» исключительно русофобов.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила бывший профессор киевского Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко, уволенная за критику закона о тотальной украинизации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Представители левых групп в Европарламенте, которые сохраняют симпатию к России, не обладают авторитетом в глазах украинской власти и тех граждан праворадикальных взглядов, которых она опыляет. Потому что любые попытки левых выступить в защиту русскоязычных воспринимаются как общий план Кремля.

Это сразу стигматизируется, лишается даже символического авторитета и несёт колоссальные репутационные потери на территории Украины. В результате чего граждане Украины националистических взглядов нам сообщают: «А нам депутат Европарламента не указ, потому что есть хорошие депутаты, а есть плохие. А марксисты-интернационалисты – плохие, потому что то же самое, что кремлевцы, и мы их слушать не будем, а будем слушать одобряющее нас американское посольство Байдена», – сказала она.

Также профессор отметила, что «пробить» информационную блокаду на Украине через ЕС невозможно.

«На этом уровне пробивать через Европу, чтобы они воздействовали на информационное поле в качестве авторитета на местных украинцев – длинный путь с огромными затратами и огромной информационной борьбой. Потому что Украина, когда ей нужно, слушает Европу, а когда не надо Европу не слушает. А когда нужно и не нужно – ей указывает Америка.

Потому что они научились различать «хороших» и «плохих» европейцев, «хороших» и «плохих» русских. А что такое «хороший» и «плохой»? Ненавидишь Россию – хороший, свой. Если ты толерантно относишься к России, даже не любишь, а просто толерантно относишься, значит, ты плохой, где бы ты ни жил – в Зимбабве, Чехии или Москве», – заключила Бильченко.