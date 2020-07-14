По призыву условно пророссийского президента болгары требуют отставки откровенно прозападного премьера

14.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Всю минувшую неделю в столице Болгарии – Софии, а также ряде крупных городов страны проходили проходили массовые уличные акции протеста с требованием отставки кабинета министров во главе с премьер-министром Бойко Борисовым и генпрокурора Ивана Гешева.

Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Формальное противостояние президента Румена Радева и представителя прозападной партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Бойко Борисова привело к массовым уличным акциям после ареста двух советников президента. Илию Милушева взяли после того, как он добровольно принес в прокуратуру содержащие гостайну документы, которые, по его словам, случайно нашел возле своего кабинета в здании президентской администрации, а Пламена Узунова задержали после обыска в рамках дела по злоупотреблению полномочиями в корыстных целях.

При этом нужно отметить, что между Радевым и Борисовым до этого шла активная война компроматов. После же ареста своих советник президент Болгарии призвал граждан страны выйти на улицы, чтобы противостоять «государственно мафии». И в тот же день на улицы болгарских городов вышли тысячи людей, скандирующие «Мафия!» и «Отставка». Сам Радев впоследствии потребовал отставку прокурора Гешева и премьера Борисова вместе со всем его кабинетом.

«Людей на площадь вывел гнев, как реакция на государственные ложь, грабеж, произвол, рэкет, – сказал президент Болгарии. – Все это вынуждает более двух миллионов болгар жить за пределами страны».

Несмотря на многолюдность, протестные акции проходят довольно тихо, их участники не провоцируют полицию, полиция, в свою очередь, никого не задерживает, несмотря на очевидные нарушения действующего в стране карантинного режима.

«Социалисты угробят страну, – ответил видеообращением на уличные акции премьер Бойко Борисов. – ГЕРБ построил в два раза больше дорог, чем [лидер социалистической Болгарии] Тодор Живков. Остаюсь!».

Конфликт между президентом Руменом Радевым и премьер-министром Бойко Борисовым тянется с 2016 года, когда первый пошел на выборы с лозунгами о сближении с Россией, поддержанный Болгарской социалистической партией и партией Альтернатива для болгарского возрождения.

Румен Радев поначалу пытался вести пророссийскую политику, но испугался ядовитого окружения. Однако, придя к власти, болгарский президент не сумел реализовать свои намерения, эксперты полагают, что он просто побоялся сделать это в стране-члене НАТО, наводненной западной креатурой.

Тем не менее, ставленник откровенно прозападной и подчеркнуто русофобской партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Бойко Борисов не забыл Радеву его взглядов и продолжает по возможности всячески пакостить.