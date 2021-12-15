По Радой протестующие земляки кроют Зеленского матом

15.12.2021  11:59 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, социальные протесты, Украина
Новости Украины

В правительственном квартале украинской столицы собрались протестующие предприниматели, которые предъявили претензии президенту Владимиру Зеленскому.

С соответствующими плакатами люди вышли сегодня под стены Верховной рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В правительственном квартале украинской столицы собрались протестующие предприниматели, которые предъявили претензии президенту Владимиру Зеленскому....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Так, у парламента собрались несколько сотен протестующих с разными флагами и плакатами в стиле «Президент, не убивай малый бизнес». В том числе, под флагом с надписью «Кривой Рог» были замечены люди в зеленых дождевиках с транспарантом «Зае…ло».

«Под Радой предприниматели. Надпись на одном из плакатов короткая, но со смыслом. Кривой Рог», – написала в своем блоге парламентский корреспондент.

Напомним, родной для президента Кривой Рог является проблемным регионом для Зе-команды. Так, Дмитрий Шевчик, кандидат от «Слуги народа» в мэры родного города президента Украины, проиграл выборы члену «Оппозиционного блока» Константину Павлову.

Позднее Павлов погиб от огнестрельного ранения на пороге своего дома.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть