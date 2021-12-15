По Радой протестующие земляки кроют Зеленского матом

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Новости Украины

В правительственном квартале украинской столицы собрались протестующие предприниматели, которые предъявили претензии президенту Владимиру Зеленскому.

С соответствующими плакатами люди вышли сегодня под стены Верховной рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, у парламента собрались несколько сотен протестующих с разными флагами и плакатами в стиле «Президент, не убивай малый бизнес». В том числе, под флагом с надписью «Кривой Рог» были замечены люди в зеленых дождевиках с транспарантом «Зае…ло».

«Под Радой предприниматели. Надпись на одном из плакатов короткая, но со смыслом. Кривой Рог», – написала в своем блоге парламентский корреспондент.

Напомним, родной для президента Кривой Рог является проблемным регионом для Зе-команды. Так, Дмитрий Шевчик, кандидат от «Слуги народа» в мэры родного города президента Украины, проиграл выборы члену «Оппозиционного блока» Константину Павлову.

Позднее Павлов погиб от огнестрельного ранения на пороге своего дома.