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14.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
геноцид, Дзен, ЖКХ, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Украина
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По Северо-Крымскому каналу потекла вода – дамба дышит на ладан

Новости УкраиныДамба, которая останавливает прохождение воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров, разрушается. Об этом в...

Дамба, которая останавливает прохождение воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров, разрушается.

Об этом в своем блоге пишет журналист финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» Левко Стек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, капитальная дамба, на которую еще в 2017-м году были выделены огромные средства, до сих пор не достроена, а та, которую меджлисовцы и националисты установили в 2014-м, состоящая из песка в мешках, стремительно разрушается.

«Время, как видите на фото, делает свое дело, и сооружение уже изрядно разрушено. Мешки расползаются, местами дамба ощутимо протекает и сколько еще простоит – неизвестно. Очевидно, на такой длительный срок она не рассчитана, а была скорее временной кризисной мерой.

Еще раз: одна преграда разрушается, другая годами стоит недостроенная. А больше воду в русле ничто не останавливает. Конечно, вполне возможно, что оставить основную дамбу недостроенной – это политическое решение. Ибо так открыть ее шлюзы точно не получится (соответствующие механизмы просто не установлены). И будет крайне печально, если песчаная насыпь развалится, а долгострой просто не сможет выполнять свою функцию. Повторяю, сейчас на канале никто не готов сказать, насколько качественно были выполнены работы и в каком, вообще, состоянии сооружение», – пишет Стек.


Ранее бывший советник президента России Андрей Илларионов заявил, что Украина может лишиться выходов к Черному морю и трети своей экономики в случае, если Россия решит захватить управление Северо-Крымским каналом для обеспечения полуострова пресной водой.

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