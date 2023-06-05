«По Шебекино бьют власовцы» – комитет нацбезопасности Рады

Вадим Москаленко.  
05.06.2023 00:05
  (Мск) , Киев
Просмотров: 220
 
Белгород, Военные преступления, ВСУ-убийцы, Дзен


Опробованные еще на Донбассе террористические методы ВСУ, когда мирные кварталы городов хаотически подвергаются обстрелам, теперь применяются и в отношении приграничных населенных пунктов Белгородской области.

Однако если ранее Киев утверждал, что «на Донбассе русские обстреливают сами себя», то теперь удары по мирным жителям списывают на коллаборационистов из числа бывших граждан РФ, бежавших на Украину. При этом к предателям не скрывается брезгливое отношение. Вот что в эфире киевского «Радио НВ» заявил секретарь Комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Опробованные еще на Донбассе террористические методы ВСУ, когда мирные кварталы городов хаотически подвергаются обстрелам,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Что там происходит, я думаю, это продолжение того, что несколько недель назад, когда батальоны «Российский добровольческий корпус» и «Свобода России», которые зашли, чтобы, как они сами заявили, бороться с режимом Путина, создавать Белгородскую народную республику, проводить референдум – они много заявлений делали…

В частности, мы понимаем, что это люди россияне, которые пребывали на территории Украины и которые воюют против режима Путина.

И Шебекино – это продолжение именно этой истории, информации действительно мало, она есть у тех, кто непосредственно общается с этим батальоном и с участниками событий. То, что происходит в самом городе, я пытался узнать из своих источников, он сейчас действительно под обстрелами, разные артиллерийские системы, однако мои знакомые говорят, что больше россияне обстреливают.

Люди из этого батальона сами заявляли, что они по нему наносят удары. Ну, мы видим, что здесь удивляться нечему, россияне всегда уничтожают города, им всё равно свои – не свои. Поэтому такие есть заявления», – разглагольствовал СБУшник Костенко, упиваясь безнаказанностью.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть