Опробованные еще на Донбассе террористические методы ВСУ, когда мирные кварталы городов хаотически подвергаются обстрелам, теперь применяются и в отношении приграничных населенных пунктов Белгородской области.

Однако если ранее Киев утверждал, что «на Донбассе русские обстреливают сами себя», то теперь удары по мирным жителям списывают на коллаборационистов из числа бывших граждан РФ, бежавших на Украину. При этом к предателям не скрывается брезгливое отношение. Вот что в эфире киевского «Радио НВ» заявил секретарь Комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что там происходит, я думаю, это продолжение того, что несколько недель назад, когда батальоны «Российский добровольческий корпус» и «Свобода России», которые зашли, чтобы, как они сами заявили, бороться с режимом Путина, создавать Белгородскую народную республику, проводить референдум – они много заявлений делали… В частности, мы понимаем, что это люди россияне, которые пребывали на территории Украины и которые воюют против режима Путина. И Шебекино – это продолжение именно этой истории, информации действительно мало, она есть у тех, кто непосредственно общается с этим батальоном и с участниками событий. То, что происходит в самом городе, я пытался узнать из своих источников, он сейчас действительно под обстрелами, разные артиллерийские системы, однако мои знакомые говорят, что больше россияне обстреливают. Люди из этого батальона сами заявляли, что они по нему наносят удары. Ну, мы видим, что здесь удивляться нечему, россияне всегда уничтожают города, им всё равно свои – не свои. Поэтому такие есть заявления», – разглагольствовал СБУшник Костенко, упиваясь безнаказанностью.