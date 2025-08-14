По следам армянской капитуляции: в Закавказье сколачивают антироссийский фронт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подписание Пашиняном капитуляции с передачей Зангезурского коридора на 99 лет в управление американцам ведёт не только к политическому кризису в Армении, но и формирует ударный кулак против России на Южном Кавказе.

К такому выводу приходит политолог и координатор Антинацистского фронта Армении Айк Айвазян, который прокомментировал ситуацию для «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он считает это прологом окончательного выдавливания Москвы из региона, так как уже начата активная деятельность по ликвидации российской военной базы в Гюмри.

«Подписанным трехсторонним заявлением США вытесняют Россию из переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном, а также отдельным соглашением берут контроль за армянской частью коридора. В Армении уже начата информационная кампания по выводу 102-й российской базы из Армении. Тем самым США хотят подготовить условия для создания ударного кулака против России со стороны Южного Кавказа. В начале 20 века то же самое пыталась сделать Великобритания. Пашинян выполнит все, что ему скажут США, но взамен ничего не получит. США обманут его», – приходит к выводу эксперт.

Помимо этого, Айк Айвазян считает, что вся деятельность официальной оппозиции, которая ранее оправдывала многовекторную внешнюю политику Армении, оказалась в итоге провальной и привела страну к катастрофе. Он отмечает, что сейчас многие из формальных противников Пашиняна набрали в рот воды и пока не видно их позиции по соглашению, подписанному в Вашингтоне.

«А где возгласы оппозиционеров об эффективности сбалансированной, комплиментарной и многовекторной внешней политики после вчерашних событий в Вашингтоне? Смешно будет их услышать. Особенно хотелось бы услышать деятелей с пророссийским окрасом, а также тех, кто утверждает, что многовекторная внешняя политика принесла Армении большие успехи до 2018 года. Какая гадость эта ваша многовекторная внешняя политика!», – иронизирует Айвазян.

В итоге нынешняя ситуация может привести к серьёзному системному политическому кризису и не только в среде провластных групп и правящей партии, но и внутри оппозиционных сил.

Поэтому, по мнению эксперта, эта позорная капитуляция вскрыла неприглядную картину отсутствия реальных последовательных пророссийских движений, которые бы принципиально отстаивали задачу сближения с Москвой и противостояли англосаксам. Он согласен с мнением других экспертов, о том, что сейчас вся работа враждебных организаций подчинена цели переориентации Еревана на Анкару, тогда как против их деятельности никто по-настоящему не борется.

«В своём интервью политолог Ерванд Бозоян говорит, что в Армении нет прозападных или пророссийских сил. В Армении действует центр по вытеснению России из региона и замены ее на Турцию. Здесь можно добавить, что генштаб, руководящий действиями сил, упомянутых Бозояном, находится в Вашингтоне. Второе – и самое главное. Упомянутые Бозояном силы имеют успех в Армении, в виде влияния на общественное мнение, только по той причине, что в Армении нет пророссийских сил, продвигающих геополитическую повестку России (многополярный мир и суверенитет от западного господства), которые могут быть идеологическим противовесом. В этом и есть главная проблема Армении – отсутствие пророссийских сил. Есть ситуационные, условно пророссийские деятели, которые постоянно и вчистую проигрывают западникам в дебатах на общественном телевидении», – акцентирует Айвазян, пытаясь ответить на вопрос, почему нет в стране единого и массового антизападного фронта.

Поднимаемые экспертом острые темы, показывают серьезные проблемы в политическом поле страны, где многие партии оказались несостоятельными. На этом фоне в обществе зреет недовольство, а соседний Иран уже заявил, что не позволит появиться в Армении «маршруту Трампа», который по выражению Али Акбара Велаяти, советника верховного лидера исламской республики, станет «кладбищем для его наемников».