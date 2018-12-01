По следам древних укров: В Киеве хотят выкопать Азовско-Черноморский канал за миллиард долларов

02.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Чтобы нивелировать ценность Крымского моста для Москвы и получить не контролируемый Москвой проход из Чёрного в Азовское море, необходимо выкопать собственный канал, стоимостью миллиард долларов.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Керченский мост приносит огромные экономические потери для Украины. Мы, фактически, теряем эксклюзивную транзитность, теряем рабочие места, наши большие порты: Мариуполь, Бердянск», – отметил он.

Решением этой проблемы, по мнению Кошулинского, может стать создание нового судоходного канала.

«Если нам перекрывают Керченский пролив, тогда давайте будем делать план-Б. Будем строить Азовско-Черноморский канал. По оценкам специалистов, это 115 километров. Из них 93 – это акватория озера Сиваш, и остальное – это всё-таки перешеек. Это даже посчитать можно: при ширине 120 метров и глубине 12 метров нам необходимо, примерно, миллиард долларов для того, чтобы сделать другой проход наших судов. И всё. И ценность Керченского моста для Москвы тогда совсем другая», – резюмировал политик.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление военного эксперта Владислава Шурыгина о том, что Россия должна закрыть для кораблей ВМСУ проход в Азовское море.