По стопам Яценюка: На сколько миллионов обогатит Зеленского стена с Донбассом

25.06.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Владимир Зеленский в интервью телеканалу 1+1 фактически признал, что Донбасс безвозвратно потерян для Украины.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Говоря о том, что если ему не удастся договориться с США, Россией и Европой, то «речь может пойти о стене – полном разрыве отношений» с Донбассом, пан Зе фактически признал, что для жителей Народных Республик он – политический преступник, место которого – в тюрьме. Чтобы избежать наказания Зе-гарант хочет отгородиться от донбассовцев.

Нет никакого сомнения в том, что договориться ни с одной из вышеперечисленных стран Зе-гаранту не удастся. Потому что и Америка, и Россия, и Европа настаивают на безальтернативности Минских соглашений. Согласно этому документу договариваться украинская власть должна с представителями Донбасса, что Зе-чиновники делать категорически отказываются. Неоднократно из уст постмайданного чиновничьего аппарата Украины звучали слова о необходимости видоизменения условий Минска-2. Сам Зеленский неоднократно говорил о надобности создания альтернативы Минским соглашениям. Но альтернативы им нет, о чём заявлял даже украинский куратор Джо Байден. Наверное, украинские чиновники забыли, с каким позором Порошенко подписывал этот документ в 2015 году. Ведь тогда защитники Донбасса разгромили украинских оккупантов и могли освободить от госпереворотного ига всю Украину. Минские соглашения, по сути, спасли шкуры всех, кто устроил в 2014 году госпереворот.

Игнорируя диалог с представителями Народных Республик, команда Зеленского сознательно перечёркивает Минск-2 – документ, одобренный специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. То есть можно со всеми основаниями заявлять, что Зеленский – террорист, попирающий законы мира и безопасности.

В словах Зеленского о полном разрыве отношений с Донбассом можно проследить сплошной блеф. Ведь именно по его вине между ЛДНР и оставшейся частью Украины нет абсолютно никаких отношений. Донбасс продолжает оставаться в тотальной блокаде со стороны «незалежной». Но, несмотря на это, в Донбассе действует Гумпрограмма, которая помогает нашим соотечественникам, проживающим на украинской территории, в разрешении различных жизненных ситуаций. Блокадный Донбасс протягивает руку помощи Зе-оккупированным украинцам, потому что мы – один народ. Русские своих не бросают.

Что касается возведения стены Зеленского, то это – очередной способ Зе-президента украсть деньги из украинской казны. При шестом президенте Украины процветают такие коррупционные схемы, которые даже и не снились «попередникам» пана Зе. Зеленский за два года своего «царствования» стал синонимом коррупции.

Напомню, что возведение стены вдоль границы с Россией, – инициатива ещё одного политического преступника Арсения Яценюка. На преступном майдане он хотел получить «кулю в лоб». Но «куля» до его лба так и не долетела, а вот миллионы гривен «стеностроитель» в свой карман положил. Сооружение таких стен – бизнес для украинских чиновников. Только в 2021 году на строительство «Стены» потратят 338 млн гривен (12,3 млн долларов). Но Зеленскому хочется больше прибыли, поэтому он инициирует возведение ограждения вдоль границы с Донбассом.

Не исключено, что в скором времени Зеленский захочет «отмыть деньги» и на строительстве стены вдоль границы с Белоруссией и российским Крымом. Таким образом, вся Украина по факту окажется в заточении, напоминая один большой концлагерь. Жандармерией в этом концлагере будет командовать обиженный жизнью Владимир Зеленский, который может только лишь воровать, преследовать инакомыслящих и накладывать санкции на тех, кого боится. А боится Зе-президент неспроста: Бог шельму метит!