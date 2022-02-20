По ТВ показали признание украинского диверсанта в Донецке

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Новости Украины

Один из задержанных сотрудниками госбезопасности ДНР украинских диверсантов Антон Мацанюк дал признательные показания.

Об этом сообщили в сюжете «Первого канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завербован я был в 2018 году сотрудником по имени Славик, Вячеслав, в звании капитан, он был в ГУР – Главное управление разведки Министерства обороны Украины», – признался он.

Мацанюк рассказал, что работал в Таможенном управлении ДНР, и по заданиям украинских кураторов собирал интересующую Киев информацию, а также обеспечивал беспрепятственный провоз грузов на территорию республик – контрабанда, оружие, взрывчатка.

В частности, шпион оказался причастен к покушению на начальника НМ ДНР Дениса Синенкова, чей автомобиль взорвали в эту пятницу под Домом Правительства в Донецке.

«Конкретно он просил меня за Дениса Синенкова и за Владимира Кононова. Как они двигаются, интересовал конкретно выезд, допустим, на территорию РФ через Успенку если ехали, то он конкретно скидывал мне данные: вот в этот день, именно Денис Синяков, такая-то машина, такие-то номера», – рассказал Мацанюк.

При этом он рассказал, что прекрасно понимал – на Дениса Синенкова готовится покушение. И, тем не менее, продолжал собирать информацию о нём.

Кроме того, задержанный подтвердил, что Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь.

«Он [куратор] сказал, что желательно выехать с территории Донецка подальше, допустим Шахтерск, Торез, в те города, ближе к границе, Донецк будет подвергать массированному артиллерийскому обстрелу и там не находиться желательно в многоэтажных домах многоквартирных, потому что можно погибнуть», – признался шпион.

Также Антон Мацанюк вербовал в ДНР новых диверсантов и помогал им готовить и устраивать теракты.

Теперь ему за шпионаж в пользу Украины грозит срок от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.