21.02.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Д.Б., Украина
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По Украине распространяется болезнь страшнее китайского вируса


Украина инфицирована вирусом, который страшнее инфекции из Китая, что наглядно продемонстрировали события вокруг нежелания регионов принимать эвакуированных граждан на карантин.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина больна майдановирусом, мы видим, что украинское общество нездорово.

В здоровом обществе медики не поют гимн из-за того, что им не привезли больных, медики, которые давали клятву Гиппократа. В здоровом обществе не чтут как героев убийц милиционеров, в здоровом обществе, когда журналисты публикуют список из тридцати с лишним фамилий людей, которые первыми начали стрельбу на майдане в сторону милиции (а я там был, сидел, зажавшись с торца гостиницы «Украина», и стреляли уже и в ту сторону, и в эту сторону, я смотрел на дерево – и сюда пули влетают, и сюда, а протестующие уже прошли мимо меня – то есть, свои стреляют им в спину) – это повод хотя бы для доследственной проверки.

Но в больном украинском обществе это просто игнорируют. И вместо того, чтобы лечить этот майдановирус, его просто разгуливают», – заявил Коц.

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