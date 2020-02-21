По Украине распространяется болезнь страшнее китайского вируса

21.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Украина инфицирована вирусом, который страшнее инфекции из Китая, что наглядно продемонстрировали события вокруг нежелания регионов принимать эвакуированных граждан на карантин.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина больна майдановирусом, мы видим, что украинское общество нездорово.

В здоровом обществе медики не поют гимн из-за того, что им не привезли больных, медики, которые давали клятву Гиппократа. В здоровом обществе не чтут как героев убийц милиционеров, в здоровом обществе, когда журналисты публикуют список из тридцати с лишним фамилий людей, которые первыми начали стрельбу на майдане в сторону милиции (а я там был, сидел, зажавшись с торца гостиницы «Украина», и стреляли уже и в ту сторону, и в эту сторону, я смотрел на дерево – и сюда пули влетают, и сюда, а протестующие уже прошли мимо меня – то есть, свои стреляют им в спину) – это повод хотя бы для доследственной проверки.

Но в больном украинском обществе это просто игнорируют. И вместо того, чтобы лечить этот майдановирус, его просто разгуливают», – заявил Коц.