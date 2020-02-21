Турчинов раскрыл, почему Украина официально не объявила войну с Россией

21.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не объявила военное положение в 2014-м году, потому что многие политики хотели получить кресло президента страны, да и войну с Россией объявить невозможно до сих пор, потому что это приведет к трагическим последствиям.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил бывший секретарь Совбеза Украины, занимавший после госпереворота должность и.о. президента страны, Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Кроме того, по словам Турчинова, введение военного положения поставило бы «крест» на кредитах от МВФ и иностранных инвестициях в Украину.

«Формально, юридически, когда происходит война, то необходимо вводить военное положение. Я пытался это сделать еще когда началась крымская агрессия, и тогда меня не поддержали, потому что считали, что, когда есть военное положение, то не проводятся никакие выборы. А нужно было иметь легитимную власть, многие из лидеров сами хотели быть президентом.

Тогда это было не поддержано, и я это понял, учитывая все проблемы, которые значительно ухудшились без этой технологии защиты государства. Тогда бы это было понятно.

Но я считаю, что когда война продолжилась, когда была усилена российская агрессия летом 14-го года, когда было наступление после уже «Минских соглашений» в конце 14-го начале 15-го года… Были все основания вводить военное положение, и это значительно бы упростило нашей обороне задачи и значительно усилило нашу обороноспособность.

Было много причин. В частности, считалось, что МВФ прекратит предоставлять финансовую помощь, кредитовать… Были политические мотивы. Ну и считалось, что экономика должна, несмотря на войну, развиваться, и для инвесторов, для активизации экономического процесса это не лучший формат.

Хотя многие путают объявление войны и военное положение. Объявление войны, к сожалению, – мы и до сих пор не можем объявить войну ядерному государству. Но военное положение, реально, это ограничение прав и свобод граждан. Это мобилизация информационных ресурсов для защиты страны, это любая попытка внутренних противодействий обороне государства может жестко пресекаться. И, безусловно, это мобилизация всего экономического потенциала государства для укрепления обороны», – заявил Турчинов.