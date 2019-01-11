По украинским граблям: Лукашенко призвал отстаивать незалежность

11.01.2019, Минск, Михаил Рябов

Ближайшие два года будут серьезным испытанием для белорусской самостийности, заявил президент Александр Лукашенко на приеме по случаю старого Нового года.

«Для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. Это не простые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно «пробовать на зуб», на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В 2019 и 2020 годах в Белоруссии должны пройти выборы парламента и президента.

Накануне Лукашенко отверг идею воссоединения Белоруссии и России. Он также заявил, что, если Москва не компенсирует потери Минска от прекращения льготных поставок нефти и газа, РФ потеряет последнего союзника на западном направлении.