По украинским граблям: В чём угроза скачек в Екатеринбурге

21.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Подавляющее большинство участников протестов против строительства православного собора в Екатеринбурге могут не являться сторонниками переворота, однако, как и в случае Украины, толпой заправляет активное меньшинство, состоящее из радикалов, у которых свои задачи.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Девяносто девять процентов екатеринбуржцев, которые вышли защищать сквер – они вышли защищать сквер. Но самое главное, что организаторами всего этого являются один или два процента, которые выступают против храма», – отметил он.

«Это примерно то же самое, как было на Майдане – вышло сто тысяч человек за «европейский выбор, безвизовый режим». Но 1% боевиков был за кровавую революцию, за государственный переворот. И они определяли ход событий», – добавил эксперт.

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