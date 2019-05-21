21.05.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Россия, Украина, Церковь
Просмотров:

По украинским граблям: В чём угроза скачек в Екатеринбурге

Подавляющее большинство участников протестов против строительства православного собора в Екатеринбурге могут не являться сторонниками переворота, однако, как и в случае Украины, толпой заправляет активное меньшинство, состоящее из радикалов, у которых свои задачи.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Девяносто девять процентов екатеринбуржцев, которые вышли защищать сквер – они вышли защищать сквер. Но самое главное, что организаторами всего этого являются один или два процента, которые выступают против храма», – отметил он.

«Это примерно то же самое, как было на Майдане – вышло сто тысяч человек за «европейский выбор, безвизовый режим». Но 1% боевиков был за кровавую революцию, за государственный переворот. И они определяли ход событий», – добавил эксперт.

Читайте также: У екатеринбургских беснований была белорусская предыстория.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть