У екатеринбургских беснований была белорусская предыстория

16.05.2019, Витебск, Эльвира Мирсалимова

Что я слышу? «Мирные» горожане «беспокоятся о деревьях» и сохранении парка, и потому выступают против строительства православного храма? Господи, да всё это уже было! В белорусском Витебске. Три года назад. Что? Агрессивное меньшинство диктует свои условия добродушному, но разобщенному большинству? Так и это не ново!

Но в том-то и беда, что мы, православные и здравомыслящие, оказались не готовы к срежиссированному и проплаченному массовому беспределу, упакованному в «благородный» камуфляж…

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Почти три постсоветских десятилетия шла планомерная накачка пространства агрессией и злобой. Призыв Шевчука наполнить небо добротой так и остался висеть никотиновым дымком над затихающими гитарными струнами. Нас оболванивали и обкрадывали. В нас поселили страх. Нас заставили смотреть лишь под ноги. Наши мечты подменили вещизмом, а вместо свободы подсунули безнаказанный беспредел. Нам навязали быдлизм, как единственно возможный способ существования. Нас затаскали по семинарам и тренингам. Нас приучили к липкой мысли, что флешмобы – это чуть ли не искусство. Мы и не заметили, как очутились внутри планетарного театра абсурда, в котором гиперактивные актёры приводятся в действие присланной СМС-кой, при этом «осчастливленные» болванчики уверены, что поступают «по совести и справедливости», да и по собственной воле…

Майданные прыганья – этакая форма перехода инфернальной энергии из незримых сфер в мир проявленный, в конкретное, хоть и якобы бессмысленное действо. Вроде как очередная победа стадоподобия над человеком в себе. Страшно подумать, что прыгания – лишь пробный пуск незримого механизма, созданного для куда более ужасающих дел … А пока опробованный и отрегулированный на Украине протестный «волчок» раскрутили в Екатеринбурге.

Параллель екатеринбургской протестной эпопеи с витебскими событиями трёхлетней давности, что называется, на поверхности. Полная «калька». Екатеринбургский протест можно запросто считать «ремейком» витебских событий.

В Витебске тоже «боролись за парк», отстаивали деревья, «которые сажали наши деды»… Но затем, как по команде, зазвучали лозунги: «православные попы зажрались», «хватит плодить храмы, горожанам не нужен очередной православный собор», «РПЦ изыди с нашей земли», «Убирайте отсюда свою Москву и стройте там что угодно» и т.п., вплоть до призывов «на этих, невырубленных деревьях, повесить всех попов Витебщины, мир станет чище и светлее»…

Строительство Свято-Софийского собора в захламлённой и практически непосещаемой части витебского Парка партизанской славы было остановлено…

Видимо, этот факт не остался без внимания политтехнологов. Ага, должно быть – решили они – с православием, оказывается, можно бороться и достигать эффекта…

Как и храм святой Екатерины в Екатеринбурге, Свято-Софийский собор в Витебске должен был стать крупнейшим городским культовым строением. Собор задумывался, как копия древнерусского храма Полоцкой Софии XI века, который, в свою очередь, был возведен по образу Софии Константинопольской, имеющей аналоги в Киеве и Новгороде.

Как говорится, протест подкрался незаметно…. Витебские события развивались по понятному (увы!) ныне сценарию.

Ох, напрасно витебские священнослужители пытались объяснить не пойми откуда взявшимся пикетчикам, что уже пройдены процедуры согласования всех уровней, получены необходимые госразрешения, а взамен планируемых к вырубке двухсот старых тополей поблизости будет высажено аж тысяча саженцев…

Дело-то было не в деревьях! Прозападникам было важно не допустить строительства храма-символа.

На очередной «встрече» противников строительства храма и священнослужителей первые намекают последним на повторение судьбы… Иософата Кунцевича!

Напомню, осенью 1623 года жители православного Витебска растерзали и утопили в Западной Двине униатского епископа Кунцевича, прозванного «душехватом» за то, что тот бесчинствовал, организовывал избиения православных священников и запрещал православным горожанам молиться в церквях по православному обряду.

Теперь же, в 2016 году, противники строительства Софийского собора угрожали подобной участью витебским православным священникам…

И вот, через какое-то время, в оппозиционной прессе сообщается, что создан некий штаб (!), координирующий действия протестующих… И лозунг уже оглашен! Теперь он не нуждается в камуфляже: «Витебчане борются против строительства на деньги «Газпрома» Софийского собора…»

Что в итоге? Строительство, естественно, заморозили. Желания и права православного большинства горожан никто и не собирался отстаивать. Часть парка, где планировали строительство собора, по-прежнему бесхозна, и никто из тех протестующих спустя три года ни словом не вспоминает о «ценных» тополях…

Приведу пример, за который да простят меня мусульмане. Ответьте себе на простой вопрос: почему эта «добровольная пехота» мракобесов и «толерастов», протестующих против строительства Екатерининской церкви в Екатеринбурге, даже не помышляет о пикетах, скажем, против строительства некой условной мечети? А потому что там бы не церемонились! Животный страх расправы останавливает. А в случае с православным храмом они чувствуют безнаказанность…

Православная церковь не отвечает на выпады в свою сторону, являя пример великой добродетели. Но подобное великотерпение противниками воспринимается как слабость.

Нападки на Церковь – это война с русской цивилизацией. Это война со славянством. Война с нашими устоями и культурой. Православие – последняя скрепа единства и целостности русского (восточно-славянского) этноса, наших государств России и Беларуси. Православная церковь является центром духовного и нравственного единения нашего народа. Это прекрасно понимают те, кто скрыто и явно пытается опорочить и дискредитировать нашу единую Церковь.

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