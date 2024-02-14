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По всей Украине растёт недовольство действиями киевского руководства, которое продолжает «закручивать гайки», но военных побед не одерживает.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские военные сталкиваются с немыслимым дефицитом живой силы на всех уровня, а также с растущим сопротивлением призыву на военную службу внутри Украины», – сказал Меркурис.

Он подчеркнул, что недовольство растёт по всей Украине: и в рядах ВСУ, и в тылу.

«Причём протесты начинают распространяться на деревни в Галиции, в наиболее националистически настроенных районах. И люди, живущие в этих регионах, будут пополнять те подразделения, которые сейчас спешно перебрасываются в Авдеевку. И недовольство начинает просачиваться между подразделениями, и оставшимися в тылу. И в самой Украине явно нарастает напряжённость», – добавил аналитик.