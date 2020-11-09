09.11.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Выборы, Дзен, Культура, Россия, США
Просмотров:

Победа Байдена в США оказалась предсказана российскими и донецкими киношниками


В связи с выборами в США вышел новый трейлер российско-донбасского художественного фильма «Альфа–Р» – остросюжетного блокбастера, который является продолжением легендарного фильма «ТАСС уполномочен заявить».

Его опубликовали в эфире YouTube-канала «Russian Hour», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Несмотря на то, что съёмки фильма начались задолго до текущих выборов в США, его в картине показана актуальная политическая обстановка – создатели фильма смогли предугадать победу Джо Байдена на президентских выборах в США.

Напомним, «Альфа Р» – это рабочее название шпионского триллера, который снимается в Донбассе. Несмотря на то, что это в какой-то степени «продолжение» знаменитого советского фильма «ТАСС уполномочен заявить», сценарий будет фантастическим – фильм показывает, что ждало бы условного противника в случае ядерной атаки на Россию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть