Победа Байдена в США оказалась предсказана российскими и донецкими киношниками

09.11.2020, Донецк, Сергей Вредников

В связи с выборами в США вышел новый трейлер российско-донбасского художественного фильма «Альфа–Р» – остросюжетного блокбастера, который является продолжением легендарного фильма «ТАСС уполномочен заявить».

Его опубликовали в эфире YouTube-канала «Russian Hour», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несмотря на то, что съёмки фильма начались задолго до текущих выборов в США, его в картине показана актуальная политическая обстановка – создатели фильма смогли предугадать победу Джо Байдена на президентских выборах в США.

Напомним, «Альфа Р» – это рабочее название шпионского триллера, который снимается в Донбассе. Несмотря на то, что это в какой-то степени «продолжение» знаменитого советского фильма «ТАСС уполномочен заявить», сценарий будет фантастическим – фильм показывает, что ждало бы условного противника в случае ядерной атаки на Россию.