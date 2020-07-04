04.07.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Культура, Россия
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В Донецке снимают продолжение знаменитого фильма


Несмотря на пандемию коронавируса, в ДНР продолжаются съёмки остросюжетного блокбастера «Альфа Р», который является продолжением легендарного фильма «ТАСС уполномочен заявить».

Об этом сообщили в эфире телеканала «Царьград», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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О киноленте рассказал глава студии «Русский час» Александр Коробко.

«Это не грубое и примитивное продолжение. Речь идёт о совсем других обстоятельствах, другого времени, другая тема. Но, тем не менее, противостояние глубинных государств, спецслужб, и так далее, сегодня это может быть даже более актуальной темой, чем тогда, когда снимался «ТАСС уполномочен заявить», – отметил режиссер.

В сюжете подчеркнули, что значительная часть съёмок должна была проходить в других странах – например, в Сирии, однако пандемия помешала этим планам. В итоге, пришлось снимать всё в Донбассе. Создатели подчеркнули, что им удалось решить эту проблему.


«Какие-то экзотические локации мы снимали в Донецком ботаническом саду. Никто никогда не догадается, когда будет смотреть фильм, что это не та страна, о которой рассказывается», – добавил Коробко.

Также он рассказал, что сценарий будет фантастическим – некий оммаж на «Терминатор-3» – фильм показывает, что ждало бы условного противника в случае ядерной атаки на Россию.

Фильм готовится к премьере в российских и иностранных кинотеатрах.

Также на телеканале показали эксклюзивный трейлер к фильму «Альфа Р».

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