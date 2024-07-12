Победа над Санду возможна: молдаване боятся войны и возмущены милитаризацией – Богдан Цырдя

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Выборы в Молдове уже сфальсифицированы.

Об этом в ходе заседания пресс-клуба «Откровенный разговор» заявил депутат парламента Республики Молдова, политолог и телеведущий Богдан Цырдя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запрещён целый ряд партий и парламентских фракций, которые не смогут участвовать в выдвижении кандидатов. Закрыты 13 телеканалов, в своём большинстве оппозиционные и русскоязычные. НПО срослись с правящей партией. Появились санкционные списки лиц, которые “совершенно случайно” оказались оппозиционерами», – отмечает депутат.

По его мнению, нет никакой уверенности, что выборы вообще состоятся.

«А мы уверены, что у нас будут выборы? Мы знаем, кого зарегистрируют, а кого исключат из гонки уже на последней стометровке?», – задаёт вопрос Богдан Цырдя.

При этом Цырдя, по его утверждению, остаётся оптимистом. Он отмечает, что, согласно всем опросам общественного мнения, рейтинги Майи Санду и её партии «Действие и солидарность» резко упали по сравнению с 2020 – 2021 годами, зато их антирейтинг давно перевалил за 50%.

«Не представляю, как с таким антирейтингом Санду может победить», – подчеркнул депутат парламента.

Богдан Цырдя напомнил, что партия «Действие и солидарность» проиграла местные выборы в прошлом году, а в 2016 году Санду проиграла выборы президента, пусть и в другой ситуации.

«У людей есть страх войны. Майя Санду милитаризирует страну, готовит резервистов. Люди этого боятся. Поэтому считаю, что шанс на победу над Санду, несмотря на ее полную поддержку коллективным Западом, сохраняется», — заключил депутат парламента.