Победа над Санду возможна: молдаване боятся войны и возмущены милитаризацией – Богдан Цырдя

Владимир Букарский.  
12.07.2024 17:41
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 106
 
Беспредел, Война, Выборы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Русофобия, Скандал, Экономика коллапса


Выборы в Молдове уже сфальсифицированы.

Об этом в ходе заседания пресс-клуба «Откровенный разговор» заявил депутат парламента Республики Молдова, политолог и телеведущий Богдан Цырдя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выборы в Молдове уже сфальсифицированы. Об этом в ходе заседания пресс-клуба «Откровенный разговор» заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Запрещён целый ряд партий и парламентских фракций, которые не смогут участвовать в выдвижении кандидатов. Закрыты 13 телеканалов, в своём большинстве оппозиционные и русскоязычные. НПО срослись с правящей партией. Появились санкционные списки лиц, которые “совершенно случайно” оказались оппозиционерами», – отмечает депутат.

По его мнению, нет никакой уверенности, что выборы вообще состоятся.

«А мы уверены, что у нас будут выборы? Мы знаем, кого зарегистрируют, а кого исключат из гонки уже на последней стометровке?», – задаёт вопрос Богдан Цырдя.

При этом Цырдя, по его утверждению, остаётся оптимистом. Он отмечает, что, согласно всем опросам общественного мнения, рейтинги Майи Санду и её партии «Действие и солидарность» резко упали по сравнению с 2020 – 2021 годами, зато их антирейтинг давно перевалил за 50%.

«Не представляю, как с таким антирейтингом Санду может победить», – подчеркнул депутат парламента.

Богдан Цырдя напомнил, что партия «Действие и солидарность» проиграла местные выборы в прошлом году, а в 2016 году Санду проиграла выборы президента, пусть и в другой ситуации.

«У людей есть страх войны. Майя Санду милитаризирует страну, готовит резервистов. Люди этого боятся. Поэтому считаю, что шанс на победу над Санду, несмотря на ее полную поддержку коллективным Западом, сохраняется», — заключил депутат парламента.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть