Победа России развяжет руки Китаю и обрушит всю конструкцию глобального мира – президент Латвии

Нужно срочно предоставить Украине вооружение, поскольку в феврале-марте русские готовят наступление, и от результата этой битвы зависит будущее не только Украины или Европы, но и всего мироздания.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» в Давосе заявил президент Латвии Эгилс Левитс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня иногда поражает провинциальность мышления некоторых политиков. Они думают только на уровне села, города, возможно, страны, но для них тяжело видеть Европу или глобальный мир. И для того, чтобы принять правильное решение, вам нужно видеть полную картину, а не только её часть, которая касается вашей страны. И здесь я бы сказал, что битва на Украине сейчас будет иметь огромное влияние на будущий мир и на будущее мира. Если говорить о безопасности Европы, как мы будем жить в Европе и глобально?! Китай очень осторожно наблюдает, каким будет результат войны на Украине. Если Россия выиграет войну или, по крайней мере, будет иметь какие-то преимущества, то тогда это зелёный свет для Китая, чтобы они шли вперёд. Потому что Китай получит урок. Они поймут – Запад слабый, Штаты слабые перед этим бумажным тигром. И если Запад слаб, то у Китая тоже есть агрессивные интересы в Азии и других частях света. И тогда для Запада будет гораздо сложнее удерживать позиции», – стращал латышский президент.

Он подчеркнул, что под «позициями» подразумеваются только экономические интересы, но и концепция того, чем для европейцев является свобода.

«Поэтому битва сейчас, которая начнётся в феврале-марте, мы знаем, что Россия готовит атаку на Украину снова, результат этой биты решит будущее не только европейского порядка по безопасности, но и политического порядка, а также того, что касается баланса сил между разными центрами глобальной власти. Нам нужно думать о том, что наше видение, наши ценности не рушились из-за этих сомнений… То есть мы должны предоставить оружие Украине», – подытожил Левитс.