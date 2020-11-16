Победа Санду: Запахло большой европейской войной

16.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Победа прозападной Майи Санду на выборах президента Молдовы чревата поглощением страны Румынией и полной дерусификацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет московский политолог Сергей Марков.

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«Победила Майя Санду, без сомнения, политический враг России. Она выступала как министр образования, за замену русского языка максимально английским. Всегда при первой возможности критиковала Россию. Гражданка Румынии, выступает за поглощение Молдавии Румынией. Этот сценарий и будет главной угрозой при ее правлении. Власть президента Молдавии не большая, но если вместе будут прорумынский президент и прорумынское правительство, то угроза аншлюса Молдавии и ее полной румынизации и дерусификации становится очень реальной», – считает Марков.

Он подчеркивает, что Россия должна заранее предотвратить катастрофический сценарий, при котором через 3 года, накануне политически важного для России 2024 года, когда заканчивается 4й президентский срок Путина, «румынские танки поедут в Приднестровье покорять несогласных с румынизацией непокорных живущих там граждан России», как уже было 30 лет назад.

Помощь России Приднестровью будет уже войной со страной НАТО на юридически территории этой страны НАТО. И дает возможность НАТО включить статью 5 договора, по которой все страны должны вступить в войну с Россией. Возможно, США и их агрессивные союзники накануне 2024 года захотят так попробовать Россию «на слабо», – не исключает эксперт.

Политолог считает, что предотвратить сценарий этой глобальной катастрофы желательно сейчас, причем сделать это Россия должна вместе с ЕС, которому не нужна большая европейская война через 3 года.

«И ЕС имеет уникальный позитивный опыт сотрудничества с Россией в Молдавии, когда Россия и ЕС вместе смогли устранить от власти в Молдавии мафиозного олигарха Плахотнюка. Теперь ЕС должна нажать на Румынию и потребовать не совершать аншлюса Молдавии, чтобы через 3 года не началась большая европейская война. И ничего не надо уступать Евросоюзу. ЕС обязан сам предотвратить европейскую войну, которую может развязать через 3 года Румыния. Надо жестко ставить этот вопрос перед ЕС», – резюмировал Марков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Санду уверенно победила действующего президента Игоря Додона, на которого делал ставку Москва.