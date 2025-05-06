Победитель первого тура выборов в Румынии призвал к миру на Украине – «как того хочет Трамп»

Сергей Рыжов.  
06.05.2025 09:35
  (Мск) , Москва
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Война, Выборы, Дзен, Политика, Румыния, Украина


Победитель первого тура повторных президентских выборов в Румынии, ультраправый политик-националист  Джордже Симион дал интервью обьявленному в РФ изданием-иноагентом иновещательному официозу  Deutsche Welle. Часть разговора была посвящена Украине.

Джордже Симион подчеркнул, что нужно достичь прекращения огня, как того хочет администрация Дональда Трампа.  Также Симион выступает против военной помощи Украине

Победитель первого тура повторных президентских выборов в Румынии, ультраправый политик-националист  Джордже Симион дал интервью...

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«Мы сказали, что будем способствовать миру, и мы видим единственное решение в деэскалации этого конфликта. Помощь оружием обеим сторонам невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше. Мы очень пострадали от этой войны, и нам нужен мир, как того хочет администрация Трампа», – сказал Симион.

Симион придерживается националистических и евроскептических взглядов. Он также активно выступает за актуализацию территориальных претензий к соседям Румынии. В частности, в его программе воссоединение Румынии и Молдовы, а также претензии на ныне украинскую часть исторической Бессарабии.

Неудивительно, что с такой программой Симион объявлен персоной нон-грата на Украине и Молдове, ему запрещен въезд в обе страны.

Вместе с тем, вероятное избрание Симиона способно усилить позиции правого протрампистского лагеря в ЕС. Это значит, что у венгра Орбана и словака Фицо в восточной Европе появится еще один облеченный властью единомышленник. Это, вероятно, создаст почву лля усиления раскола прежде единой антироссийской линии восточноевропейцев.

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